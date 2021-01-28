Полиция закрыла трассу Киев – Одесса из-за непогоды: более 100 грузовиков стоят в пробке
В Одесской области из-за сильных снегопадов, гололеда и шквальных порывов ветра правоохранители временно закрыли трусу Киев – Одесса. Из-за этого на автодороге М-05 образовались огромные пробки.
Источник: патрульная полиция Одесской области, ГСЧС
По состоянию на 28 января 14:00 снежный покров в Одесской области достигает до 20 – 25 сантиметров.
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Спасатели ГСЧС сообщили, что вблизи села Петроверовка Ширяевского района на автодороге Киев – Одесса образовался затор длиной в 4 километра: стоят примерно 100 фур. Похожая ситуация и в Беляевском районе на автодороге М-15 Одесса – Рени. В 15 километрах от Одессы образовалась двухкилометровая пробка из 50 автомобилей.
В ГСЧС заявили, что в течение 28 января помогли владельцам более 430 транспортных средств, которые стали заложниками непогоды. Всего на борьбу со сложными погодными условиями вышли 218 человек личного состава и еще 63 единицы техники.
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Какая ситуация на дорогах Украины
В Одесской области ограничили движение транспортных средств на автодорогах государственного значения:
- М-15 Одесса – Рени,
- М-16 Одесса – Кучурган,
- на всех автодорогах местного значения.
По информации спасателей, отсутствуют проезды в 8 населенных пунктов в:
- Одесском районе – 1,
- Белгород-Днестровском районе – 5,
- Березовском районе – 2.
Непогода в Украине: главное
- Еще 27 января в Украине началось резкое ухудшение погоды. Особенно это почувствовали жители южных и центральных регионов страны.
- Синоптики и спасатели ГСЧС сообщают, что снег и гололед ожидаются до 29 января включительно.
- Самая сложная ситуация на дорогах Одесской и Николаевской области.
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