В Одесской области из-за сильных снегопадов, гололеда и шквальных порывов ветра правоохранители временно закрыли трусу Киев – Одесса. Из-за этого на автодороге М-05 образовались огромные пробки.

Источник: патрульная полиция Одесской области, ГСЧС

По состоянию на 28 января 14:00 снежный покров в Одесской области достигает до 20 – 25 сантиметров.

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Спасатели ГСЧС сообщили, что вблизи села Петроверовка Ширяевского района на автодороге Киев – Одесса образовался затор длиной в 4 километра: стоят примерно 100 фур. Похожая ситуация и в Беляевском районе на автодороге М-15 Одесса – Рени. В 15 километрах от Одессы образовалась двухкилометровая пробка из 50 автомобилей.

В ГСЧС заявили, что в течение 28 января помогли владельцам более 430 транспортных средств, которые стали заложниками непогоды. Всего на борьбу со сложными погодными условиями вышли 218 человек личного состава и еще 63 единицы техники.

Обратите внимание! Также правоохранители временно ограничили движение по трассе М-13 Кропивницкий – Платоново.

Что происходит на дорогах Одесской области: смотрите видео

Какая ситуация на дорогах Украины

В Одесской области ограничили движение транспортных средств на автодорогах государственного значения:

М-15 Одесса – Рени,

М-16 Одесса – Кучурган,

на всех автодорогах местного значения.

По информации спасателей, отсутствуют проезды в 8 населенных пунктов в:

Одесском районе – 1,

Белгород-Днестровском районе – 5,

Березовском районе – 2.

Актуально! В "Укравтодоре" заявили, что расчистка дорог региона не прекращается уже вторые сутки, однако сильный ветер мгновенно создает сугробы на дорогах. Также в организации призвали водителей не отправляться в путь.

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