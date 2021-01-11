Вследствие чрезвычайного происшествия, что произошло 11 января во время прогулки на территории сада № 7 в Виннице, незначительные травмы получили 5-летняя девочка и двое 6-летних мальчиков. С квалификацией инцидента полицейские пока не определились.

Криминалисты, взрывотехники и следователи, работавшие на месте происшествия, выяснили, что вблизи детей взорвалась самодельная петарда. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Украины.

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Опасный предмет дети нашли во время прогулки, а не принесли с собой в детский сад.

Взрыв от удара

Как утверждают работники дошкольного учреждения, дети откуда-то взяли похожий на мяч предмет, с которым решили поиграть на горке. Там он и сдетонировал. По предварительным данным, петарда взорвалась, когда кто-то из малышей или уронил его, или ударил игрушкой.

Судя по фото и видео с места событий, взрыв был довольно мощным как для петарды. В результате инцидента пострадали двое 6-летних мальчиков, а также девочка младше них на год.



Полицейские выясняют, откуда в детском саду появился взрывоопасный предмет / Фото полиции Украины

Медики оказали им помощь на месте происшествия. Госпитализация им не понадобилась.

Кто именно оставил опасный предмет на территории детского сада, выясняют следователи.

Смотрите видео с места взрыва самодельной петарды в детском саду в Виннице: