Подбросил в сарай мешок, – в полиции объяснили, почему так долго искали тело Марии Борисовой
Тело 7-летней Марии Борисовой искали 4 дня, потому что подозреваемый в убийстве девочки мог спрятать его в одной из хозяйственных построек. Человек явно рассчитывал, что повторных обысков не будут.
Источник:"Сегодня"
Начальник полиции Херсонской области Александр Прокудин рассказал, что подозреваемый мог тщательно спрятать тело девочки. Поверхностный осмотр не дал возможности его обнаружить.
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Мы предполагаем, что мужчина рассчитывал на то, что местность уже прочесывали несколько раз и повторно проходить не будут. Поэтому ночью подбросил в сарай мешок с телом убитой девочки,
– отметил Прокудин.
Однако уже утром местные жители и полицейские обнаружили тело убитой девочки.
Что еще рассказал Прокудин
- Сначала подозреваемый спокойно разрешил правоохранителям осмотреть свое жилье.
- Однако сначала правоохранители искали живую девочку, а не следы преступления.
- В то время подозреваемый в убийстве приходил на вызовы полиции и давал показания.
Убийство 7-летней Марии Борисовой: главное
- Мария Борисова исчезла еще 7 марта. Девочку искали сотни людей – сначала родители, впоследствии правоохранители и волонтеры.
- Тело Борисовой нашли 11 марта в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений. Девочку задушили и, вероятно, изнасиловали.
- 13 марта Марию Борисову похоронили в родном селе Счастливое.
- Подозреваемого в убийстве девочки – 63-летнего жителя Счастливого – уже задержали. Правоохранители заявили, что будут просить для него пожизненного лишения свободы
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