Тело 7-летней Марии Борисовой искали 4 дня, потому что подозреваемый в убийстве девочки мог спрятать его в одной из хозяйственных построек. Человек явно рассчитывал, что повторных обысков не будут.

Начальник полиции Херсонской области Александр Прокудин рассказал, что подозреваемый мог тщательно спрятать тело девочки. Поверхностный осмотр не дал возможности его обнаружить.

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Мы предполагаем, что мужчина рассчитывал на то, что местность уже прочесывали несколько раз и повторно проходить не будут. Поэтому ночью подбросил в сарай мешок с телом убитой девочки,

– отметил Прокудин.

Однако уже утром местные жители и полицейские обнаружили тело убитой девочки.

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