Полиции диалога угрожала опасность, ее эвакуировали, – Клименко о протесте под ОП
Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что митингующие 20 марта под Офисом Президента несли угрозу полиции диалога. Из-за того, что правоохранители не имели экипировки, им могли нанести вред.
Источник:24 канал
Поэтому представителей полиции пришлось эвакуировать. Об этом глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил во время выступления в Верховной Раде.
Между тем Дело Стерненко уже в Одесском апелляционном суде
Полиция диалога на протестах под ОП
Протестующие попросили, по словам Клименко, чтобы полиция диалога находилась между Офисом Президента и ими. Как гарант безопасности и открытого общения между силовиками и гражданами. Однако им стала угрожать опасность, когда градус протеста стал нарастать, сказал глава Нацпола.
Наши полицейские перед ОП стояли лицом к активистам. Фактически, нам нужно было эвакуировать оттуда переговорщиков, потому что им реально угрожала опасность. А из экипировки они имели лишь экипировочные жилеты,
– отметил Клименко.
Чтобы предотвратить возможный пожар из-за файеров, в толпу побежали спасатели. Их сопровождали полицейские, на что митингующие бурно отреагировали. Впрочем, полицейские не отвечали на агрессию и не велись на провокации, рассказал Клименко.
Протест под ОП 20 марта: коротко
- Акция под ОП в поддержку Стерненко началась мирно, однако переросла в беспорядок.
- Митингующие разбили окна здания, обрисовали его краской и баллончиками.
- Офис Президента забросали файерами, а напоследок пустили фейерверк
- Полиция не вмешивалась в действия протестующих.
- У Зеленского оценили повреждения здания. Там, в частности, заявили, что нанесен ущерб на около 2 миллионов гривен.
- 5 лицам уже объявили подозрения из-за беспорядка на протесте. Еще 3 человек получили админпротоколы.
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