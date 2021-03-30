Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что митингующие 20 марта под Офисом Президента несли угрозу полиции диалога. Из-за того, что правоохранители не имели экипировки, им могли нанести вред.

Поэтому представителей полиции пришлось эвакуировать. Об этом глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил во время выступления в Верховной Раде.

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Полиция диалога на протестах под ОП

Протестующие попросили, по словам Клименко, чтобы полиция диалога находилась между Офисом Президента и ими. Как гарант безопасности и открытого общения между силовиками и гражданами. Однако им стала угрожать опасность, когда градус протеста стал нарастать, сказал глава Нацпола.

Наши полицейские перед ОП стояли лицом к активистам. Фактически, нам нужно было эвакуировать оттуда переговорщиков, потому что им реально угрожала опасность. А из экипировки они имели лишь экипировочные жилеты,

– отметил Клименко.

Чтобы предотвратить возможный пожар из-за файеров, в толпу побежали спасатели. Их сопровождали полицейские, на что митингующие бурно отреагировали. Впрочем, полицейские не отвечали на агрессию и не велись на провокации, рассказал Клименко.

Протест под ОП 20 марта: коротко