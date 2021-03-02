Работник одного из отделов полиции Житомирской области проходит по делу о пытках ни в чем не повинного молодого человека вместе с еще двумя мужчинами. Судя по всему, сообщниками злоумышленника не правоохранители.

Следователи считают, что 3 фигурантов дела пытали по предварительному сговору двух человек. Им грозит от 2 до 5 лет заключения.

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Но для этого суд должен признать мужчин виновными.

Что известно о пытках юношей полицейскими на Житомирщине

По данным прокуроров, в январе этого года двух мужчин, которые ехали между селами Житомирской области, остановила "группа лиц". Правда, сами пострадавшие рассказывали о том, что это были не просто неизвестные, а полицейские.

После избиения руками и ногами злоумышленники требовали от юношей, чтобы те признались в угоне машины.

Впоследствии, когда на место прибыл служебный автомобиль полиции, к пыткам присоединился патрульный. Он приставлял пистолет к головам молодым людям и ударил им одного из пострадавших.

Ни одного из фигурантов производства, которое открыли после огласки инцидента до сих пор не посадили под арест. В Офисе генпрокурора отметили, что только сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Также неизвестно, вернулись ли к работе причастные к пыткам ни в чем не повинных юношей.