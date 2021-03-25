Полицейского из Краматорска подозревают в применении силы к ребенку
Следователи ГБР в Краматорске сообщили о подозрении сержанту полиции. Его обвинили в безосновательном применении силы против ребенка.
Источник:ГБР
Что совершил полицейский
По данным следствия, инцидент произошел во время выяснения обстоятельств ДТП с участием двух авто. Тогда ребенок-пассажир, в присутствии которого на месте происшествия не было никакой необходимости, решил оттуда уйти.
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Правоохранитель догнал ребенка и повалил на землю. Он заломил пассажиру руки и принудительно вернул на место ДТП.
Мальчик получил телесные повреждения легкой степени тяжести.
В Краматорске полицейский применил к ребенку силу
Что грозит милиционеру
Полицейского подозревают в превышении служебных полномочий, что сопровождалось насилием.
В случае доказательства вины ему грозит:
- заключение сроком до 8 лет;
- лишение права занимать определенные должности в течение 3 лет.
Сейчас решают вопрос об избрании полицейскому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.
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