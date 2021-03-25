Следователи ГБР в Краматорске сообщили о подозрении сержанту полиции. Его обвинили в безосновательном применении силы против ребенка.

Что совершил полицейский

По данным следствия, инцидент произошел во время выяснения обстоятельств ДТП с участием двух авто. Тогда ребенок-пассажир, в присутствии которого на месте происшествия не было никакой необходимости, решил оттуда уйти.

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Правоохранитель догнал ребенка и повалил на землю. Он заломил пассажиру руки и принудительно вернул на место ДТП.

Мальчик получил телесные повреждения легкой степени тяжести.



В Краматорске полицейский применил к ребенку силу

Что грозит милиционеру

Полицейского подозревают в превышении служебных полномочий, что сопровождалось насилием.

В случае доказательства вины ему грозит:

заключение сроком до 8 лет;

лишение права занимать определенные должности в течение 3 лет.

Сейчас решают вопрос об избрании полицейскому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Полицейскому грозит 8 лет тюрьмы