Полицейский в BMW насмерть сбил 17-летнего парня в Херсоне и сбежал

В Херсоне еще 30 июня произошла авария со смертельным исходом. Неизвестный мужчина на BMW наехал на пешеходном переходе на 17-летнего юношу, и скрылся с места инцидента.

Жизнь юноши не смогли спасти. Впоследствии же выяснилось, что за рулем авто был действующий работник патрульной полиции. Причем – в состоянии алкогольного опьянения.

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В Херсоне произошла смертельная авария с участием полицейского: что известно

Полиция Херсонской области сообщила о ДТП со смертельным исходом. Авария произошла на улице Перекопской в Херсоне 30 июня примерно в 22 часа.

Сначала было известно только то, что водитель BMW наехал на мужчину, который переходил дорогу через нерегулируемый пешеходный переход. Причем после этого он скрылся с места происшествия .

. Хуже всего, что пострадавшим оказался 17-летний юноша, и медики не смогли спасти его жизнь.

Впоследствии правоохранители нашли беглеца:

Оказалось, что автомобиль, который сбил человека, принадлежит действующему сотруднику патрульной полиции.

Сразу начали служебное расследование, вероятного виновника ДТП и его руководителя отстранили от работы.

1 июля прокуратура Херсонской области сообщила, что подозреваемого в наезде на человека полицейского задержали. А за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Надлежащим образом оформленное подозрение полицейскому уже вручили.

Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Тем временем следственные действия по делу продолжаются.

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