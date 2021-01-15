На Сумщине задержали мужчину, который год скрывался из-за подозрения в изнасилованиях девочки
43-летнего уроженца Волыни задержали на одном из пунктов пропуска при попытке выезда за границу. Мужчину подозревают в систематическом изнасиловании 10-летней девочки.
Сейчас мужчина уже находится под стражей. До задержания он почти год жил в Киеве, а затем переехал на Сумщину. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Волынской области.
Смотрите также Снимали на видео и выкладывали в сеть: в Мариуполе подростки насиловали 16-летнюю девушку
Злоумышленнику инкриминируют изнасилование несовершеннолетней, а также ее развращение.
Что известно о задержанном
- По данным следователей, мужчина жил в Ковельском районе на Волыни вместе с женщиной и ее 10-летней дочерью.
- Когда женщина уехала на заработки, он якобы начал насиловать девочку.
- Пострадавшая рассказала о насилии матери, как только та вернулась домой.
- Правдивость показаний несовершеннолетней подтвердили экспертизы.
Когда же копы узнали о преступлении, мужчина скрылся. Его объявили в розыск, но он сумел почти год скрываться от правоохранителей.
Предполагаемый насильник хотел уехать за границу, но его задержали. Теперь ему грозит от 10 до 15 лет заключения, но только в случае, если суд признает его вину.
Смотрите видео с задержанным по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней:
Поделиться новостью