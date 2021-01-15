43-летнего уроженца Волыни задержали на одном из пунктов пропуска при попытке выезда за границу. Мужчину подозревают в систематическом изнасиловании 10-летней девочки.

Сейчас мужчина уже находится под стражей. До задержания он почти год жил в Киеве, а затем переехал на Сумщину. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Волынской области.

Смотрите также Снимали на видео и выкладывали в сеть: в Мариуполе подростки насиловали 16-летнюю девушку

Злоумышленнику инкриминируют изнасилование несовершеннолетней, а также ее развращение.

Что известно о задержанном

По данным следователей, мужчина жил в Ковельском районе на Волыни вместе с женщиной и ее 10-летней дочерью.

Когда женщина уехала на заработки, он якобы начал насиловать девочку.

Пострадавшая рассказала о насилии матери, как только та вернулась домой.

Правдивость показаний несовершеннолетней подтвердили экспертизы.

Когда же копы узнали о преступлении, мужчина скрылся. Его объявили в розыск, но он сумел почти год скрываться от правоохранителей.

Предполагаемый насильник хотел уехать за границу, но его задержали. Теперь ему грозит от 10 до 15 лет заключения, но только в случае, если суд признает его вину.

Смотрите видео с задержанным по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней: