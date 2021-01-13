Достают машины из снежных ловушек: полицейские помогают водителям справиться с непогодой – фото
Сотрудники Патрульной полиции помогают водителям справиться со снегом, который 13 января засыпал несколько областей Украины. Правоохранители собственноручно вытаскивают машины из ледяных ловушек.
Из-за гололеда на дорогах вырос риск столкновения автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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Полицейские следят за состоянием дорожного покрытия, координируют работу дорожных служб по ликвидации последствий непогоды. Они также регулируют поток транспорта в период проведения расчистки дорог спецтехникой.
Патрульные помогают водителям на заснеженных дорогах / Фото МВД
Кроме этого, в Министерстве внутренних дел призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и отказаться от рискованных маневрирований, которые в непогоду могут повлечь аварийные ситуации.
Какой будет погода в Украине 14 января: коротко
- В Украине 14 января будет снежная и морозная погода.
- Столбики термометров будут показывать от 2 до 4 градусов нуля.
- На дорогах украинских городов прогнозируют гололедицу.
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