Сотрудники Патрульной полиции помогают водителям справиться со снегом, который 13 января засыпал несколько областей Украины. Правоохранители собственноручно вытаскивают машины из ледяных ловушек.

Из-за гололеда на дорогах вырос риск столкновения автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Читайте также В Харькове патрульной разбил служебное авто и снес столб: фото

Полицейские следят за состоянием дорожного покрытия, координируют работу дорожных служб по ликвидации последствий непогоды. Они также регулируют поток транспорта в период проведения расчистки дорог спецтехникой.

Патрульные помогают водителям на заснеженных дорогах / Фото МВД

Кроме этого, в Министерстве внутренних дел призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и отказаться от рискованных маневрирований, которые в непогоду могут повлечь аварийные ситуации.

Обратите внимание! В ближайшие дни в Украине ударят сильные морозы. Пик похолодания прогнозируют с 14 по 19 января. В эти дни столбики термометров опустятся ночью до -20 градусов.

Какой будет погода в Украине 14 января: коротко