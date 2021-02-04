Правоохранители хотят добавить к сроку пребывания в тюрьме 28-летнему "вору в законе". Его подозревают в совершении недавно вписанных в Уголовный кодекс преступлений.

Источник: пресс-служба МВД Украины

Как отметили правоохранители, молодой криминальный авторитет со статусом "вора в законе" Гига Озургетский, который уже находится за решеткой за совершение покушения на убийство, может пробыть в тюрьме дольше, чем планировал.

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Его подозревают в распространении преступного влияния в обществе лицом в статусе "вора в законе" и участия в проведении сходки.

Первое подозрение по новой статье



Кроме "вора в законе" подозрение объявили также его приспешникам / Фото полиции Украины

Вместе с Гигой Озургетским фигурантами дела есть также двое смотрящих, которых он назначил в Новгород-Северской исправительной колонии № 31.

Именно в этом заведении коронованный в 2013 году в Греции преступник находится после решения суда, вынесенного в марте прошлого года.

По прибытии в колонию преступник назначил смотрящих, чьи решения были обязательными к выполнению осужденными при решении конфликтных ситуаций.

Кроме того, он занимался распределением незаконно полученных средств, а также принял решение о проведении сходки в колонии.

15 января состоялось собрание с участием подозреваемых и еще 13 осужденных, где последние выразили недоверие одному из так называемых "смотрящих" за его поведение. По результатам преступного собрания "Гига Озургетский", подчеркивая свой статус, оставил за доверенным лицом место смотрящего, и гарантировал присутствующим, что он, как и все, будет придерживаться воровских традиций,

– отметили в полиции.



"Вор в законе" вместе со смотрящими руководил осужденными / Фото полиции Украины