В Харькове авто полиции столкнулось с внедорожником: правоохранителя госпитализировали – видео
1 июля 2021 , 14:48Читати новину українською
Источник:телеграм-канал ХС
В Киевском районе Харькова случилась авария с участием полицейского автомобиля. Он столкнулся с BMW X6. Как следствие, госпитализировали правоохранителя.
Это случилось на улице Шевченко в обед 1 июля. На видео момента аварии видно, что внедорожник влетел в полицейских, когда те начали разворачиваться.
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Что известно об этой аварии
- С BMW столкнулась полицейская Skoda Rapid.
- В ДТП пострадал правоохранитель.
- Его забрала скорая.
- Авто правоохранителей получило более сильные повреждения.
- В нем сильно деформирована передняя часть.
- У BMW поврежден только передний бампер.
- Newsroom сообщает, что пострадавший получил рваную рану головы.
- В полиции Харьковщины подтвердили эту информацию.
- Однако детали сообщат позже.
Следователи работают на месте аварии / Фото телеграм-канала ХС