В Харькове авто полиции столкнулось с внедорожником: правоохранителя госпитализировали – видео

В Киевском районе Харькова случилась авария с участием полицейского автомобиля. Он столкнулся с BMW X6. Как следствие, госпитализировали правоохранителя.

Это случилось на улице Шевченко в обед 1 июля. На видео момента аварии видно, что внедорожник влетел в полицейских, когда те начали разворачиваться.

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Момент столкновения полицейских и BMW: видео телеграма "Труха"

Что известно об этой аварии

С BMW столкнулась полицейская Skoda Rapid.

В ДТП пострадал правоохранитель.

Его забрала скорая.

Авто правоохранителей получило более сильные повреждения.

В нем сильно деформирована передняя часть.

У BMW поврежден только передний бампер.

Newsroom сообщает, что пострадавший получил рваную рану головы.

В полиции Харьковщины подтвердили эту информацию.

Однако детали сообщат позже.

Следователи работают на месте аварии / Фото телеграм-канала ХС