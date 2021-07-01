Это случилось на улице Шевченко в обед 1 июля. На видео момента аварии видно, что внедорожник влетел в полицейских, когда те начали разворачиваться.
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Момент столкновения полицейских и BMW: видео телеграма "Труха"
Что известно об этой аварии
- С BMW столкнулась полицейская Skoda Rapid.
- В ДТП пострадал правоохранитель.
- Его забрала скорая.
- Авто правоохранителей получило более сильные повреждения.
- В нем сильно деформирована передняя часть.
- У BMW поврежден только передний бампер.
- Newsroom сообщает, что пострадавший получил рваную рану головы.
- В полиции Харьковщины подтвердили эту информацию.
- Однако детали сообщат позже.
Следователи работают на месте аварии / Фото телеграм-канала ХС