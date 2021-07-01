Это случилось на улице Шевченко в обед 1 июля. На видео момента аварии видно, что внедорожник влетел в полицейских, когда те начали разворачиваться.

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Момент столкновения полицейских и BMW: видео телеграма "Труха"

Что известно об этой аварии

  • С BMW столкнулась полицейская Skoda Rapid.
  • В ДТП пострадал правоохранитель.
  • Его забрала скорая.
  • Авто правоохранителей получило более сильные повреждения.
  • В нем сильно деформирована передняя часть.
  • У BMW поврежден только передний бампер.
  • Newsroom сообщает, что пострадавший получил рваную рану головы.
  • В полиции Харьковщины подтвердили эту информацию.
  • Однако детали сообщат позже.

Следователи работают на месте аварии / Фото телеграм-канала ХС