В Одессе 29 марта задержали двух мужчин, причастных к ограблению главного инженера строительной фирмы "Альянс". У преступников обнаружили не всю сумму украденных денег, но они признались в правонарушении.

Сейчас воры не признаются, где они спрятали большую часть суммы. Правоохранители продолжают расследование. К теме В Одесской области служебная собака нашла 15 килограммов контрабандного янтаря Что известно о грабителях В полиции сообщили, что к преступлению причастны 30-летний мужчина, который живет в Суворовском районе, и 20-летний парень из Бугаевки.

Во время задержания у них нашли 164 тысячи гривен. Но где оставшаяся часть украденной суммы, они не признаются.

Преступники во всем признались.

Сейчас они находятся во временном следственном изоляторе.

Им сообщили о подозрении в деле о разбое с совершением тяжких телесных повреждений.

Ворам может угрожать от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

В ближайшее время фигурантам дела должны избрать меру пресечения. Детали ограбления 27 марта двое неизвестных совершили разбой в Одессе на улице Авдеева-Черноморского. Они обстреляли главного инженера из травматического оружия и вырвали сумку, в которой было полмиллиона гривен. Преступники скрылись на машине, которую потом подожгли и бросили. Пострадавший получил ранение головы. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Актуально Полиция разоблачила преступников в Одесской области: совершили нападение на дом предпринимателя