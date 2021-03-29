Кража в полмиллиона гривен: полиция в Одессе задержала преступников
В Одессе 29 марта задержали двух мужчин, причастных к ограблению главного инженера строительной фирмы "Альянс". У преступников обнаружили не всю сумму украденных денег, но они признались в правонарушении.
Источник:"Думская"
Сейчас воры не признаются, где они спрятали большую часть суммы. Правоохранители продолжают расследование.
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Что известно о грабителях
- В полиции сообщили, что к преступлению причастны 30-летний мужчина, который живет в Суворовском районе, и 20-летний парень из Бугаевки.
- Во время задержания у них нашли 164 тысячи гривен. Но где оставшаяся часть украденной суммы, они не признаются.
- Преступники во всем признались.
- Сейчас они находятся во временном следственном изоляторе.
- Им сообщили о подозрении в деле о разбое с совершением тяжких телесных повреждений.
- Ворам может угрожать от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
- В ближайшее время фигурантам дела должны избрать меру пресечения.
Детали ограбления
27 марта двое неизвестных совершили разбой в Одессе на улице Авдеева-Черноморского.
Они обстреляли главного инженера из травматического оружия и вырвали сумку, в которой было полмиллиона гривен. Преступники скрылись на машине, которую потом подожгли и бросили.
Пострадавший получил ранение головы. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
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