Нет мужчин: одесские полицейские помогли разгрузить баллоны с кислородом для больницы
В Одессе полицейские разгрузили автомобиль с баллонами с кислородом для Одесского областного глазного госпиталя ветеранов. Накануне главный врач пожаловалась, что в медучреждении работают только женщины, поэтому выполнять эту работу просто некому.
Источник:Полиция Одесской области
На ее сообщение в фейсбуке отреагировали в Нацполиции. Правоохранители 27 марта пришли на помощь персоналу госпиталя.
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Полицейские помогли работницам Одесского госпиталя ветеранов
Дополнительные места для больных COVID-19 в Одесском областном глазном госпитале инвалидов Великой отечественной войны развернули еще в декабре 2020 года.
Главный врач медучреждения написала в фейсбуке, что в больнице работают только женщины. И поэтому некому разгружать баллоны с кислородом, поступающие для пациентов с коронавирусом.
На сообщение сразу откликнулись мужчины, которые готовы были немедленно помогать. В частности, и наши ребята из батальона полиции особого назначения,
– сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Полицейские разгрузили автомобиль с жизненно необходимым для больных COVID-19.
Кроме этого, правоохранители собираются помогать больнице еще 28 и 29 марта. В Нацполиции призвали всех желающих приобщаться к этому процессу.
Ситуация с COVID-19 в Одесской области: что известно
- Последние несколько дней в регионе фиксируют наибольшее количество случаев в Украине. За минувшие сутки, 26 марта, в Одесской области обнаружили 1 282 новых случая инфицирования коронавирусом.
- По состоянию на 26 марта, в тяжелом состоянии в больницах находятся 223 пациента, из них 3 – подключены к аппаратам ИВЛ.
- Как сообщает "Думская", в опорных больницах Одессы осталось всего 20 свободных коек для пациентов с COVID-19.
- Директор департамента здравоохранения обладминистрации Наталья Одарий-Захарьева сообщила, что в области значительно возросла смертность от болезни.
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