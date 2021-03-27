В Одессе полицейские разгрузили автомобиль с баллонами с кислородом для Одесского областного глазного госпиталя ветеранов. Накануне главный врач пожаловалась, что в медучреждении работают только женщины, поэтому выполнять эту работу просто некому.

На ее сообщение в фейсбуке отреагировали в Нацполиции. Правоохранители 27 марта пришли на помощь персоналу госпиталя.

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Полицейские помогли работницам Одесского госпиталя ветеранов

Дополнительные места для больных COVID-19 в Одесском областном глазном госпитале инвалидов Великой отечественной войны развернули еще в декабре 2020 года.

Главный врач медучреждения написала в фейсбуке, что в больнице работают только женщины. И поэтому некому разгружать баллоны с кислородом, поступающие для пациентов с коронавирусом.

На сообщение сразу откликнулись мужчины, которые готовы были немедленно помогать. В частности, и наши ребята из батальона полиции особого назначения,

– сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Полицейские разгрузили автомобиль с жизненно необходимым для больных COVID-19.

Кроме этого, правоохранители собираются помогать больнице еще 28 и 29 марта. В Нацполиции призвали всех желающих приобщаться к этому процессу.

Ситуация с COVID-19 в Одесской области: что известно