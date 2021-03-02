Правоохранители хотят привлечь к ответственности насильника, который развращал 9-летнюю падчерицу, и, вероятно, ее младшего на год брата. Задержали жителя Николаевской области недавно бойцы спецназа.

По данным следствия, злоумышленник долгое время осуществлял сексуальное надругательство над старшим ребенком сожительницы долгое время. Мать потерпевшей знала об этом, но кроме разговоров с насильником ничего не делала.

Смотрите также В Белгород-Днестровском будут судить мать, которая полтора месяца морила голодом дочь

Претензий к женщине у правоохранителей нет, поскольку юридически она закон не нарушала.

Что известно о задержании педофила на Николаевщине

Следователи утверждают, что злоумышленник изготавливал порнографические материалы.

Во время допросов мужчина рассказал правоохранителям, что касался всего тела девочки и обменивался фотографиями с ее обнаженным телом с другими извращенцами.

Вероятно, что жертвой подозреваемого стал и брат 9-летней девочки.

Мать детей говорит, что ей свои поступки сожитель объяснял тем, что "так делают".

Если суд признает вину мужчины, ему грозит до 15 лет заключения.