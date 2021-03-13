Возрождают древнюю традицию: на Полесье добывают мед диких пчел
Бортничество – давний промысел добычи меда диких пчел, до недавнего времени считался частично утраченным. В густых лесах украинского Полесья эту профессию до сих пор передают из поколения в поколения, постепенно возрождая традицию.
Источник:Ukraїner
Ценность бортничества и в продуктах пчеловодства, и в сохранении лесных пчел и общей экосистемы региона. Ukraїner рассказал о бортнике Анатолие Скумине из села Хочино на территории Полесского природного заповедника.
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"Занимаюсь этим для того, чтобы сохранить лесную пчелу. Это у нас только осталось, на Полесье, еще в Беларуси занимаются и в части Ровненской области. В этих краях где-то до 500 бортей еще есть. Я считаю, что бортничество надо беречь – и для людей полезно, и для себя полезно", – рассказал бортник Анатолий Скумин.
Трудности в работе с дикими пчелами
Сложность работы с дикими пчелами привела к замещению бортничества рамочным пчеловодством в ульях. Однако из-за массовой обработки сельских угодий химикатами пчелы улетают роиться назад в леса.
Бортник Анатолий Скумин / Фото Ukraїner
Сегодня там есть много благоприятных факторов для их продуктивного роения: старые леса прочистили и вырезали, на их месте вырастает много молодняка, а также цветущих медоносных растений в заповеднике.
Как на Полесье добывают мед из диких пчел / Фото Ukraїner (Николая Короля)
Мед лесных пчел – уникальный
Лесные пчелы имеют доступ к большому количеству трав и цветов, которые трудно культивировать в сельском хозяйстве. Поэтому внешний вид и свойства их меда другие, вместе с уникальностью работы, что делает его более ценным чем обычный мед.
Нет, мы лесной пчеле не дадим здесь вымереть. Она у нас будет все больше и больше оживать,
– сказал Анатолий Скумин.
На украинское Полесье все чаще приезжают исследователи из Польши, Латвии и Германии, а Анатолий Скумин принимает гостей и помогает им понять, что происходит с бортничеством в Украине.
Больше об Анатолие Скумине и бортничестве: видео Ukraїner
Ранее Ukraїner рассказывал о бортниках из Селезовки и Князевки. Анатолий Скумин стал одним из героев полнометражного фильма Ukraїner.The Movie.
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