Бортничество – давний промысел добычи меда диких пчел, до недавнего времени считался частично утраченным. В густых лесах украинского Полесья эту профессию до сих пор передают из поколения в поколения, постепенно возрождая традицию.

Ценность бортничества и в продуктах пчеловодства, и в сохранении лесных пчел и общей экосистемы региона. Ukraїner рассказал о бортнике Анатолие Скумине из села Хочино на территории Полесского природного заповедника.

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"Занимаюсь этим для того, чтобы сохранить лесную пчелу. Это у нас только осталось, на Полесье, еще в Беларуси занимаются и в части Ровненской области. В этих краях где-то до 500 бортей еще есть. Я считаю, что бортничество надо беречь – и для людей полезно, и для себя полезно", – рассказал бортник Анатолий Скумин.

Трудности в работе с дикими пчелами

Сложность работы с дикими пчелами привела к замещению бортничества рамочным пчеловодством в ульях. Однако из-за массовой обработки сельских угодий химикатами пчелы улетают роиться назад в леса.



Бортник Анатолий Скумин / Фото Ukraїner

Сегодня там есть много благоприятных факторов для их продуктивного роения: старые леса прочистили и вырезали, на их месте вырастает много молодняка, а также цветущих медоносных растений в заповеднике.

Как на Полесье добывают мед из диких пчел / Фото Ukraїner (Николая Короля)

Мед лесных пчел – уникальный

Лесные пчелы имеют доступ к большому количеству трав и цветов, которые трудно культивировать в сельском хозяйстве. Поэтому внешний вид и свойства их меда другие, вместе с уникальностью работы, что делает его более ценным чем обычный мед.

Нет, мы лесной пчеле не дадим здесь вымереть. Она у нас будет все больше и больше оживать,

– сказал Анатолий Скумин.

Заметим! Ежегодно бортничество входит в рейтинги мировых изданий как профессия, что исчезает. В декабря 2020 года культуру бортничества Беларуси и Польши внесли в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества, а украинское пчеловодство с 2018 года – в Национальном перечне элементов нематериального культурного наследия Украины.

На украинское Полесье все чаще приезжают исследователи из Польши, Латвии и Германии, а Анатолий Скумин принимает гостей и помогает им понять, что происходит с бортничеством в Украине.

Больше об Анатолие Скумине и бортничестве: видео Ukraїner

Справка. Ukraїner – волонтерский медиапроект, который в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную и аутентичную Украину и представляет ее в мире.

Ранее Ukraїner рассказывал о бортниках из Селезовки и Князевки. Анатолий Скумин стал одним из героев полнометражного фильма Ukraїner.The Movie.