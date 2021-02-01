Покушение на убийство Наумова может быть связано с российскими спецслужбами, – СБУ
Служба безопасности Украины детально изучит возможные связи бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного со спецслужбами России. Его подозревают в организации заказного убийства Андрея Наумова.
Источник: СБУ
Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов во время выступления на закрытом совместном заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и комитета по вопросам правоохранительной деятельности.
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Возможные связи Нескоромного с Россией
Как видно из отдельных аудиозаписей, опубликованных в СМИ, вероятно, не обошлось здесь и без русского следа. Поэтому будет подробно изучена возможная связь подозреваемого со спецслужбами страны-агрессора,
– заявил Баканов.
В СБУ отметили, что поводом для заказного убийства руководителя внутренней безопасности Службы Андрея Наумова является его профессиональная деятельность. Он не позволял преступной группе назначить своих людей на должности в СБУ. И обнародованные записи разговоров это подтверждают.
Баканов отметил также, что СБУ имеет "уникальный опыт по раскрытию заказных убийств" – лишь в 2020 году их было 12. Глава СБУ уточнил, что раскрытие организации заказного убийства Андрея Наумова – ничем не отличается от других аналогичных преступлений.
Что известно о покушении на Наумова
- СБУ 23 января заявила о задержании сотрудника штаба антитеррористического центра, который якобы готовил убийство другого работника Службы. Организатор предлагал за него 50 тысяч долларов.
- Журналист Юрий Бутусов назвал заказчиком бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного. Впоследствии это подтвердили и следователи СБУ.
- В окружении Баканова, по мнению Бутусова, идут "криминальные разборки между группами влияния".
- Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что за Нескоромным якобы стоит экс-голова ОП Андрей Богдан.
- 27 января СБУ сообщила о подозрении Нескоромному, его объявили в розыск. Кроме того, ведомство опубликовало записи разговоров Нескоромного, подтверждающие подготовку преступления.
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