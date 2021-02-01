Служба безопасности Украины детально изучит возможные связи бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного со спецслужбами России. Его подозревают в организации заказного убийства Андрея Наумова.

Источник: СБУ

Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов во время выступления на закрытом совместном заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

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Возможные связи Нескоромного с Россией

Как видно из отдельных аудиозаписей, опубликованных в СМИ, вероятно, не обошлось здесь и без русского следа. Поэтому будет подробно изучена возможная связь подозреваемого со спецслужбами страны-агрессора,

– заявил Баканов.

В СБУ отметили, что поводом для заказного убийства руководителя внутренней безопасности Службы Андрея Наумова является его профессиональная деятельность. Он не позволял преступной группе назначить своих людей на должности в СБУ. И обнародованные записи разговоров это подтверждают.

Баканов отметил также, что СБУ имеет "уникальный опыт по раскрытию заказных убийств" – лишь в 2020 году их было 12. Глава СБУ уточнил, что раскрытие организации заказного убийства Андрея Наумова – ничем не отличается от других аналогичных преступлений.

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