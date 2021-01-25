Андрея Наумова, вероятно, хотели отстранить, поскольку он был препятствием для получения должности. Именно такую версию рассматривают в Службе безопасности Украины.

Источник: Интерфакс-Украина

Ожидается, что уже в ближайшее время СБУ следствие сообщит об основном мотиве покушения. Об этом заявил информированный источник в правоохранительных органах.

Важно Нескоромный мог "заказать" Наумова ради должности, – СМИ

По версии следствия, начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова хотел устранить экс-заместитель главы спецслужбы Дмитрий Нескоромний. Якобы, Наумов был единственным препятствием для получения должности в руководстве СБУ.

Кто такой Дмитрий Нескоромный? Он занимал должность заместителя главы СБУ с 1 июля по 8 ноября 2019 года. С 8 ноября по 13 марта 2020-го был первым заместителем председателя СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ. Сегодня же находится в составе ведомства, однако не занимает ни одной должности.

В то же время в СБУ официально не подтверждают и не опровергают информацию о том, что в этом уголовном деле действительно фигурирует бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный.

Процессуальные нормы пока не позволяют нам обнародовать информацию, но мы это сделаем сразу, как только это станет возможным,

– сказали агентству в пресс-центре СБУ.

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