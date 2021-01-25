Покушение на сотрудника СБУ: в ближайшее время следствие объявит главный мотив – СМИ
Андрея Наумова, вероятно, хотели отстранить, поскольку он был препятствием для получения должности. Именно такую версию рассматривают в Службе безопасности Украины.
Источник: Интерфакс-Украина
Ожидается, что уже в ближайшее время СБУ следствие сообщит об основном мотиве покушения. Об этом заявил информированный источник в правоохранительных органах.
Важно Нескоромный мог "заказать" Наумова ради должности, – СМИ
По версии следствия, начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова хотел устранить экс-заместитель главы спецслужбы Дмитрий Нескоромний. Якобы, Наумов был единственным препятствием для получения должности в руководстве СБУ.
Кто такой Дмитрий Нескоромный?Он занимал должность заместителя главы СБУ с 1 июля по 8 ноября 2019 года. С 8 ноября по 13 марта 2020-го был первым заместителем председателя СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ. Сегодня же находится в составе ведомства, однако не занимает ни одной должности.
В то же время в СБУ официально не подтверждают и не опровергают информацию о том, что в этом уголовном деле действительно фигурирует бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный.
Процессуальные нормы пока не позволяют нам обнародовать информацию, но мы это сделаем сразу, как только это станет возможным,
– сказали агентству в пресс-центре СБУ.
Заказ убийства Наумова: что известно
- Недавно сотрудника спецподразделения СБУ "Альфа" Андрея Расюка задержала СБУ. Мужчину подозревают в посягательстве на жизнь правоохранителя Андрея Наумова.
- Расюку уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Если вину мужчины докажут, ему может грозить до 15 лет заключения или пожизненное.
- Вероятным заказчиком называют Дмитрия Нескоромного.
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