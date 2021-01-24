Покушение на руководителя СБУ Наумова: в деле появился Богдан – заявление советника Ермака
Советник заместителя главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал информацию, возникшую вокруг покушения на руководителя внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. А также относительно вероятных исполнителя (полковника спецподразделения "Альфа" Расюка) и заказчика (первого заместителя председателя СБУ Нескоромного). Подоляк считает, что к этому причастен и бывший глава ОПУ Богдан.
Об операции СБУ по предупреждению покушения
По словам советника Ермака, украинская служба безопасности жестко "пришвартовала" "чуть зарвавшихся коллег". И стандартную операцию "по протоколированию намерений" Нескоромного спецслужбы вели довольно длительное время. Об этом Подоляк написал в фейсбуке.
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В то же время советник Ермака отмечает, что Нескоромный на самом деле не является тем борцом с коррупцией, как он себя позиционирует. Реальность – совсем другая.
За Нескоромным стоит.... Богдан
Подоляк убеждает, что вышеупомянутый телеграм-канал Нескоромного ведет не сам бывший замглавы СБУ. А за всем этим стоит "самый серый и самый наглый вчерашний кардинал Андрей Богдан".
Богдан в 2019 году искренне считал, что он пришел надолго и поэтому нужно быстро укрепиться. Получить доступы к компромату и потокам. И "уплотнить" бизнес-пространство. А для этого нужны "факты" – результаты проверок для шантажных дел на фирмачей. И возможность проводить оперативно-следственные, прежде всего негласные действия,
– заметил он.
Советник руководителя ОПУ добавляет: исходя именно из этих частно-корыстных интересов, Богдан и сделал осенью 2019 года Нескоромного первым заместителем председателя СБУ, подчинив ему самое вкусное. Речь идет о подчинении Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью (ГУ "К" или так называемых "Кашников").
"И вся эта накопительная шантажная "малина" продолжалась до марта 2020 года, пока Нескоромного, при котором отлично отработала внутренняя служба безопасности, неожиданно попросили на выход с вещами. А вместе с ним попросили и главного архитектора коррупционной паутины Богдана", – подчеркнул Подоляк.
Но на этом история не закончилась и сейчас состоялось продолжение:
- Богдан, проглотив детскую обиду, ищет любой повод для "напомнить о себе";
- Нескоромний искренне не понимает, как ему жить без работы в управлении, что позволяло "доить" бизнес, и как убрать черную метку в Управлении внутренней безопасности СБУ, чтобы его оставили в покое.
- в итоге у них появился радикальный план в отношении Наумова.
Что этому предшествовало
- 23 января украинские правоохранители провели спецоперацию, в рамках которой задержали полковника спецподразделения "Альфа" Андрея Расюка. Его обвиняют в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
- Вероятным заказчиком называют Дмитрия Нескоромного. По данным СМИ, его также попытались задержать, и даже надели на него наручники. Но ему удалось сбежать. Впоследствии в СБУ эту информацию опровергли.
- Так в спецслужбе рассказали, что преступление планировали в сговоре несколько человек и разработали четкий план. Далее организатор нашел исполнителя и предложил ему 50 тысяч долларов. И как раз во время передачи части денег задержали исполнителя.
- Расюку уже избрали меру пресечения. Его взяли под стражу. Представитель Офиса Генпрокурора Украины Андрей Лысокобылка отметил, что подозреваемому может грозить до 15 лет заключения или пожизненное.
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