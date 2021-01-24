Советник заместителя главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал информацию, возникшую вокруг покушения на руководителя внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. А также относительно вероятных исполнителя (полковника спецподразделения "Альфа" Расюка) и заказчика (первого заместителя председателя СБУ Нескоромного). Подоляк считает, что к этому причастен и бывший глава ОПУ Богдан.

Об операции СБУ по предупреждению покушения

По словам советника Ермака, украинская служба безопасности жестко "пришвартовала" "чуть зарвавшихся коллег". И стандартную операцию "по протоколированию намерений" Нескоромного спецслужбы вели довольно длительное время. Об этом Подоляк написал в фейсбуке.

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В то же время советник Ермака отмечает, что Нескоромный на самом деле не является тем борцом с коррупцией, как он себя позиционирует. Реальность – совсем другая.

Заметим! Сразу после задержания Расюк появился в телеграм-канал Нескоромного. Там он заявил о своей непричастности к покушению и пообещал обнародовать компромат на власть. Под удар бы попали глава СБУ Иван Баканов и руководитель ОПУ Андрей Ермак. Подробнее читайте здесь.

За Нескоромным стоит.... Богдан

Подоляк убеждает, что вышеупомянутый телеграм-канал Нескоромного ведет не сам бывший замглавы СБУ. А за всем этим стоит "самый серый и самый наглый вчерашний кардинал Андрей Богдан".

Богдан в 2019 году искренне считал, что он пришел надолго и поэтому нужно быстро укрепиться. Получить доступы к компромату и потокам. И "уплотнить" бизнес-пространство. А для этого нужны "факты" – результаты проверок для шантажных дел на фирмачей. И возможность проводить оперативно-следственные, прежде всего негласные действия,

– заметил он.

Советник руководителя ОПУ добавляет: исходя именно из этих частно-корыстных интересов, Богдан и сделал осенью 2019 года Нескоромного первым заместителем председателя СБУ, подчинив ему самое вкусное. Речь идет о подчинении Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью (ГУ "К" или так называемых "Кашников").

"И вся эта накопительная шантажная "малина" продолжалась до марта 2020 года, пока Нескоромного, при котором отлично отработала внутренняя служба безопасности, неожиданно попросили на выход с вещами. А вместе с ним попросили и главного архитектора коррупционной паутины Богдана", – подчеркнул Подоляк.

Но на этом история не закончилась и сейчас состоялось продолжение:

Богдан, проглотив детскую обиду, ищет любой повод для "напомнить о себе";

Нескоромний искренне не понимает, как ему жить без работы в управлении, что позволяло "доить" бизнес, и как убрать черную метку в Управлении внутренней безопасности СБУ, чтобы его оставили в покое.

в итоге у них появился радикальный план в отношении Наумова.

Интересно! В ноябре 2019 в СМИ появилась информация, что на Банковой подрались Иван Баканов и Андрей Богдан. А причиной конфликта был якобы именно Нескоромный – Богдан хотел его назначения на должность начальника Главного следственного управления СБУ, но у Баканова было другое мнение на этот счет.

Что этому предшествовало