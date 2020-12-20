В столице Афганистана при взрыве на площади Спин Калай 20 декабря погибли 9 человек. Еще 20 – получили ранения.

Причиной взрыва стало покушение на парламентария Хана Мохаммада Вардака. Об этом сообщает TOLO News. Актуально Взрыв в коронавирусной больнице в Турции: число жертв снова возросло Детали трагедии На площади фактически одновременно взорвались 3 автомобиля.

Один из них принадлежал Вардаку. Известно, что парламентарий остался жив. Однако в результате взрыва он получил травмы.

В МВД страны уже подтвердили информацию о погибших.

Кроме того, там заявили, что среди пострадавших есть дети и люди пожилого возраста. Силовики не исключают, что в ближайшие часы число жертв может возрасти.

Здания на площади разрушил взрыв.

До сих пор ответственность за взрыв на себя не взяла ни одна террористическая организация. Взрыв в Кабуле/фото Getty Images