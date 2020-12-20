Покушение на парламентария в Кабуле: жертвами взрыва стали по меньшей мере 9 человек – фото
В столице Афганистана при взрыве на площади Спин Калай 20 декабря погибли 9 человек. Еще 20 – получили ранения.
Причиной взрыва стало покушение на парламентария Хана Мохаммада Вардака. Об этом сообщает TOLO News.
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Детали трагедии
- На площади фактически одновременно взорвались 3 автомобиля.
- Один из них принадлежал Вардаку. Известно, что парламентарий остался жив. Однако в результате взрыва он получил травмы.
- В МВД страны уже подтвердили информацию о погибших.
- Кроме того, там заявили, что среди пострадавших есть дети и люди пожилого возраста. Силовики не исключают, что в ближайшие часы число жертв может возрасти.
- Здания на площади разрушил взрыв.
- До сих пор ответственность за взрыв на себя не взяла ни одна террористическая организация.
Взрыв в Кабуле/фото Getty Images
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