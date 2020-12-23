Министерство инфраструктуры Украины непосредственно не будет закупать пассажирские вагоны для Укрзализныци. Для этого будет осуществлен прозрачный конкурс для производителей.

В соответствующем случае нужна нормальная конкуренция, чтобы производители имели мотивацию предоставлять наилучшее качество по низкой цене. Об этом в эфире программы "Что это было?" на 24 канале рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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Министр рассказал, что в Украине есть 2 соответствующих производителя вагонов, в частности одним из них является Крюковский вагоностроительный завод, вторым – Харьковский.

Однако, по словам Владислава Криклия, Харьковский вагоностроительный завод больше специализировался на капитальных ремонтах и ​​плацкартах, чем на купе и СВ. Поэтому в соответствующей ситуации у Крюковского – больше наработок.

Комфорт пассажирских вагонов

Также министр инфраструктуры подчеркнул важность того, чтобы вагоны были современными и комфортными. Он рассказал, что недавно Укрзализныця проводила открытое тестирование, которое касалось того, что бы люди хотели увидеть в обновленных вагонах.

В то же время Владислав Криклий считает, что государство действительно должно финансировать пассажирский блок, но лучше будет рассматривать именно подвижной состав и обновление путей.

"Что касается именно компенсации покрытия, то это лучше делать на местных уровнях", – сказал министр инфраструктуры Украины.

Обратите внимание! В бюджете на 2021 год на инфраструктуру предусмотрели большую сумму. На обновление пассажирских вагонов и развитие железной дороги выделили 4,5 миллиарда гривен.