Покупать на прозрачных конкурсах, – Криклий об обновлении пассажирских вагонов
Министерство инфраструктуры Украины непосредственно не будет закупать пассажирские вагоны для Укрзализныци. Для этого будет осуществлен прозрачный конкурс для производителей.
В соответствующем случае нужна нормальная конкуренция, чтобы производители имели мотивацию предоставлять наилучшее качество по низкой цене. Об этом в эфире программы "Что это было?" на 24 канале рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
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Министр рассказал, что в Украине есть 2 соответствующих производителя вагонов, в частности одним из них является Крюковский вагоностроительный завод, вторым – Харьковский.
Однако, по словам Владислава Криклия, Харьковский вагоностроительный завод больше специализировался на капитальных ремонтах и плацкартах, чем на купе и СВ. Поэтому в соответствующей ситуации у Крюковского – больше наработок.
Комфорт пассажирских вагонов
Также министр инфраструктуры подчеркнул важность того, чтобы вагоны были современными и комфортными. Он рассказал, что недавно Укрзализныця проводила открытое тестирование, которое касалось того, что бы люди хотели увидеть в обновленных вагонах.
В то же время Владислав Криклий считает, что государство действительно должно финансировать пассажирский блок, но лучше будет рассматривать именно подвижной состав и обновление путей.
"Что касается именно компенсации покрытия, то это лучше делать на местных уровнях", – сказал министр инфраструктуры Украины.
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