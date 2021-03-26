С "ростовскими казачками" в Покровске провели "профилактические беседы": видео
В Покровске Донецкой области людей возмутили "ростовские казачки", которые вели агитацию просто среди города. Не дождавшись реакции правоохранителей, местные собрались и провели "профилактические беседы" с людьми, которые сами представлялись "ростовским казачеством».
Источник:телеграмм-канал "Мой Покровск"
На видео в частности заметно, что российские агитаторы, которые, видимо, просто заблудились в Украине, остались без своей агитационной палатки.
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После встречи "казачков" с неравнодушными местными на место все же прибыли сотрудники полиции. Тогда обе стороны угрожали друг другу ответственностью за их действия.
К слову, когда на место уже прибыла полиция, представители "ростовского казачества", как они себя сами раньше называли, уже уверяли, что они не из Ростова, и вовсе не "казачки".
Скандал с "роствоським казачеством": коротко
- Он возник в социальных сетях через провокаторов, которые просто среди Покровска в Донецкой области вели агитацию за одного за кандидатов. В округе в конце недели состоятся довыборы депутата в Верховную Раду.
- Люди, которые в соответствии одеты, называли себя "представителями ростовского казачества" и не видел проблем в том, что они ведут свою деятельность в Украине.
- Эта ситуация сильно взбудоражила местных, которые заявляли, что после этого стоит ожидать лишь "триколоров" на админзданиях и "гуманитарную помощь от мишебратьев".
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