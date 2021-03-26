В Покровске Донецкой области людей возмутили "ростовские казачки", которые вели агитацию просто среди города. Не дождавшись реакции правоохранителей, местные собрались и провели "профилактические беседы" с людьми, которые сами представлялись "ростовским казачеством».

На видео в частности заметно, что российские агитаторы, которые, видимо, просто заблудились в Украине, остались без своей агитационной палатки.

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После встречи "казачков" с неравнодушными местными на место все же прибыли сотрудники полиции. Тогда обе стороны угрожали друг другу ответственностью за их действия.

К слову, когда на место уже прибыла полиция, представители "ростовского казачества", как они себя сами раньше называли, уже уверяли, что они не из Ростова, и вовсе не "казачки".