Готовимся, – сторонники Стерненко анонсировали новую акцию под Офисом Президента
Сторонники Сергея Стерненко призвали готовиться к очередной акции протеста на Банковой. Новый митинг под Офисом Президента состоится в день апелляции на приговор активисту.
Источник:Фейсбук Сергея Стерненко
Сейчас дата протеста еще не известна. Организаторы подчеркнули, что позже сообщат об этом.
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Наша следующая встреча – в день апелляции. Киев, Банковая Офис Президента. Дата будет известна в ближайшее время. Готовимся,
– говорится в заметке.
Кроме этого, сторонники Сергея Стерненко поблагодарили всех участников протеста, который состоялся 20 марта. И отметили, "это была прекрасная мирная акция – под Офисом Президента не было ни одного пострадавшего и ни одной стычки.
Они в очередной раз напомнили главные требования:
- освобождение активиста Сергея Стерненко;
- освобождение Андрея Антоненко и других политзаключенных;
- наложение санкций СНБО на заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова;
- отставка Ирины Венедиктовой и Арсена Авакова.
Протесты под Офисом Президента за Стерненко: главное
- Протест в поддержку Сергея Стерненко состоялся 20 марта, в день рождения активиста. Митингующие облили краской Офис Президента и забросали файерами, повредив фасад. Вконце запустили салют.
- Во время акции на Банковой силовики задержали ветерана АТО и основателя издательства "Дом Химер". Мужчину обвиняют в хулиганстве.
- В Офисе Президента заявили, что митингующие нанесли ущерб почти на 2 миллиона гривен.
- По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, некоторые митингующие хотели спровоцировать насилие или агрессию от полиции.
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