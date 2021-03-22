Сторонники Сергея Стерненко призвали готовиться к очередной акции протеста на Банковой. Новый митинг под Офисом Президента состоится в день апелляции на приговор активисту.

Сейчас дата протеста еще не известна. Организаторы подчеркнули, что позже сообщат об этом.

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Наша следующая встреча – в день апелляции. Киев, Банковая Офис Президента. Дата будет известна в ближайшее время. Готовимся,

– говорится в заметке.

Кроме этого, сторонники Сергея Стерненко поблагодарили всех участников протеста, который состоялся 20 марта. И отметили, "это была прекрасная мирная акция – под Офисом Президента не было ни одного пострадавшего и ни одной стычки.

Они в очередной раз напомнили главные требования:

освобождение активиста Сергея Стерненко;

освобождение Андрея Антоненко и других политзаключенных;

наложение санкций СНБО на заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова;

отставка Ирины Венедиктовой и Арсена Авакова.

Протесты под Офисом Президента за Стерненко: главное