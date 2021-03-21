Во время акции в поддержку Сергея Стерненко сожгли табличку на здании Офиса Президента. Внутрь отдельные митингующие забрасывали дымовые шашки. Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал погром.

Он подчеркнул, что можно по-разному относиться к политикам и активистам, в частности – Зеленскому и Стерненко. И добавил, что стоит учитывать принципы и уважение к демократическим институтам власти.

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Кличко о погромах под ОП

Мэр столицы подчеркнул, что демократия – это справедливость в соблюдении прав граждан.

Потому что, требуя справедливости, нельзя делать это нецивилизованными методами. И показывать Украину не слишком европейским государством,

– отметил Кличко.

"А мы заплатили большую цену за то, чтобы быть демократической частью Европы", – подчеркнул мэр Киева.

Реакция сети

Пользователи фейсбука отметили, что законы должен соблюдать не только народ, но и чиновники. А также отметили, что "не слишком европейской" Украину делает именно произвол власти.

"Покажите мне протест в Европе, который вызван несправедливостью правоохранительных органов власти, без побитых стекол или разрисованных стен";

"Демократия – это справедливость. Аваков на посту – это несправедливость. С несправедливостью нужно бороться всеми доступными методами";

"Покорно ждать, пока сажают активистов, руководствуясь при этом не законом, а двойными стандартами – тоже не слишком европейский путь";

Офис Президента после акции в поддержку Стерненко: смотрите видео

Погромы во время протестов в поддержку Стерненко: что известно

20 марта на Банковой митинговали в поддержку активиста Сергея Стерненко. Украинцы решили отметить день рождения Стерненко, который сейчас находится в Одесском СИЗО.

По мнению сторонников активиста, суд вынес ему незаслуженный приговор. Акция началась мирно, впоследствии часть ее участников облила краской и забросала файерами здание ОП.

В "Слуге народа" выразили возмущение из-за этих событий. Поэтому нардепы решили инициировать проведение внеочередного заседания, на которое пригласят, в частности, силовиков.

У Зеленского уже подсчитали масштабы повреждения здания ОП. По предварительным оценкам, нанесенный ущерб оценивается примерно в 2 миллиона гривен.

По мнению специалистов, денег на восстановительные работы может понадобиться еще больше. Ведь если не смыть краску в течение 72 часов, она въестся в гранит.



Основное о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала