104 медики – такова цена промедления с вакцинацией в Украине, неорганизував министр Максим Степанов. Именно такое количество врачей умерла от COVID-19 с начала года. Далее читайте на украинском.

Ці життя могла би врятувати вакцина. І ці люди могли би рятувати життя інших пацієнтів далі.

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Недолуге управління Степанова у боротьбі з COVID-19

Якби Степанов літав у відрядження до Індії кількома місяцями раніше – влітку – смертей цих медиків можна було би уникнути.

Якби Степанов не намагався нажитися на державних закупівлях вакцин, а дав можливість.

Медичні закупівлі України проводити ефективні перемовини – смертей цих медиків можна було би уникнути. І багато ще "якби".

Але нарешті 500 тисяч доз вакцини Covishield від Serum Institute of India приїхали в Україну сьогодні.

Що ж це за вакцина – запитує багато людей. Бо мало про неї відомо, а міністр відверто (знову) бреше. Тут більше деталей про неї від Вікторії Тимошевської.

Поки міністр віз вакцину

Чи вистачить цієї вакцини всім? Ні. Бо Степанов привіз лише 500 тисяч доз. Щоб провакцинувати наших медичних працівників, треба в три рази більше. Чи скоро будуть наступні вакцини – невідомо.

І це в той час, коли Україна вже стоїть на порозі наступної, вочевидь, дуже потужної хвилі COVID-19. "Горить" Івано-Франківщина, Чернівецька область, Вінниця і далі.

Але є країни, що цю хвилю можуть пережити більш спокійно. Це, наприклад, Ізраїль, де після масової вакцинації ризик заражень на COVID-19 знизився на 95,8%.

Це, наприклад, Британія, де після початку вакцинації рівень захворюваності на коронавірус упав на 70%.

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Але – не Україна. Кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Але це "пізно" вже коштувало нам життів 104 медиків. І скільки ще помре людей, мені страшно уявити.