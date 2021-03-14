В воскресенье, 14 марта, украинцы смогут насладиться настоящим весенним теплом. Температура воздуха днем прогреется до +10 градусов. В то же время в Карпатах до сих пор остаются морозы.

Ночная температура воздуха будет колебаться от +4 до -1 градуса мороза.

Актуально Карпатские спасатели отыскали в горах группу туристов: фото

Прохладнее всего будет на востоке. Днем там воздух прогреется лишь до +3...+5 градусов тепла.

В Киеве синоптики прогнозируют до +7...+9 градусов тепла. Ночью температура опустится до +1...+3 градусов тепла.

На большинстве территории Украины будет господствовать юго-западный ветер. Его средняя скорость – 7 – 12 метров в секунду.

Заметьте! Утром в воскресенье, 14 марта, на дорогах Украины будет оставаться гололед. Водителей просят быть внимательными и осторожными.

Что происходит в Карпатах

Между тем в Карпатах – до сих пор морозно. На затянутой облаками вершине Черногоры зафиксировали -4 градуса мороза.

Кроме того, спасатели сообщили о снеголавинной опасности в высокогорье Львовской и Ивано-Франковской областей. В то же время больших лавин не будет.