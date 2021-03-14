Пока в Карпатах зимняя сказка: в Украине потеплело до +10
В воскресенье, 14 марта, украинцы смогут насладиться настоящим весенним теплом. Температура воздуха днем прогреется до +10 градусов. В то же время в Карпатах до сих пор остаются морозы.
Источник:Укргидрометцентр
Ночная температура воздуха будет колебаться от +4 до -1 градуса мороза.
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Прохладнее всего будет на востоке. Днем там воздух прогреется лишь до +3...+5 градусов тепла.
В Киеве синоптики прогнозируют до +7...+9 градусов тепла. Ночью температура опустится до +1...+3 градусов тепла.
На большинстве территории Украины будет господствовать юго-западный ветер. Его средняя скорость – 7 – 12 метров в секунду.
Что происходит в Карпатах
Между тем в Карпатах – до сих пор морозно. На затянутой облаками вершине Черногоры зафиксировали -4 градуса мороза.
Кроме того, спасатели сообщили о снеголавинной опасности в высокогорье Львовской и Ивано-Франковской областей. В то же время больших лавин не будет.
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