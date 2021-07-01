Пока был в магазине: на Закарпатье мужчина продал авто односельчанина

Возле Виноградова Закарпатской области у местного жителя угнали автомобиль. Владелец его в это время пошел в магазин за покупками.

На его счастье, полицейские оперативно нашли авто. И даже задержали подозреваемого – им оказался 44-летний односельчанин пострадавшего водителя.

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На Закарпатье у мужчины односельчанин похитил автомобиль

Инцидент произошел 29 июня. В тот день в полицию обратился житель села Большие Комяты (Виноградовский район Закарпатской области). И сообщил, что кто-то похитил его автомобиль ВАЗ.

Свое транспортное средство владелец оставил возле магазина.

Спокойно пошел за покупками, а когда вернулся – машины уже не было.

Полицейские отреагировали оперативно, пообщались с местными, и установили круг подозреваемых. Меры дали результат – автомобиль нашли, а подозреваемого задержали.

Им оказался 44-летний односельчанин потерпевшего.

Что интересно, чужое авто он уже даже успел продать.

Теперь мужчине вручат подозрение в незаконном завладении транспортным средством. За такое преступление в Украине наказывают лишением свободы на срок от 5 до 8 лет, а также могут конфисковать имущество.



Полиция нашла подозреваемого, когда тот уже успел продать украденное авто / Фото НПУ

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