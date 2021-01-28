Ермак сказал, когда Зеленский определится со вторым сроком
Председатель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский определится со вторым сроком в конце своей каденции. По его словам, президент хочет реализовать все свои планы.
Источник: "Новое время"
Председатель ОП сказал, что о втором сроке можно будет говорить тогда, когда станет ясно, успел ли Владимир Зеленский выполнить обещания.
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Для него сегодня нет ничего важнее, чем реализация тех планов, которые он себе поставил, с которыми он шел на выборы, и внутренняя оценка себя. Он никогда сам себе не простит, если то, что он пообещал, не сделает,
– заявил он.
По его словам, Зеленский – максималист, ему хочется, чтобы положительные сдвиги и победы происходили ежедневно. Президент не терпит измены, не терпит непорядочности.
Что говорил сам Зеленский о втором сроке
О своем втором сроке Владимир Зеленский заговорил во время своей пресс-конференции 20 мая. Он заявил, что подумает над этим. Одной каденции ему вероятно будет недостаточно, чтобы выполнить все свои обещания.
Первая леди Елена Зеленская ранее рассказывала, что президент не обсуждал с ней свой второй срок, это снова может стать для нее сюрпризом. И добавила – если Зеленский решит баллотироваться снова, то значит, что не завершил что-то начатое.
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