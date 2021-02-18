Уйдет ли правительство Шмыгаля в отставку: у Зеленского ответили
В Офисе Президента убеждены, что некоторые позиции в правительстве премьер-министра Дениса Шмыгаля необходимо усилить. Правда, для отставки Кабмина необходимости пока нет.
Источник:"РБК-Украина"
Время для отставки Кабмина еще не пришло. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Что говорит Подоляк
Политик четко подчеркнул, что правительство Шмыгаля пока не уйдет в отставку. По его словам, Кабмин еще не доработал свою каденцию.
Однако Подоляк добавил, что некоторые позиции в правительстве нуждаются в усилении. Например, советник отметил, что сейчас есть очень "разорванная отраслевая история" относительно Министерства энергетики. В частности, нет министра.
Что известно о вероятной отставке правительства Шмыгаля
- В течение нескольких месяцев в СМИ появлялась информация о возможной отставке премьера и правительства. Однако официально это никто не подтверждал.
- В частности, даже были слухи, что Шмыгаля планируют заменить на Витренко.
- Нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заверил, что когда-то Шмыгаль точно уйдет в отставку, но не сейчас.
- Шмыгаль заявил, что пока не знает, когда уйдет с должности.
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