В Офисе Президента убеждены, что некоторые позиции в правительстве премьер-министра Дениса Шмыгаля необходимо усилить. Правда, для отставки Кабмина необходимости пока нет.

Время для отставки Кабмина еще не пришло. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Что говорит Подоляк

Политик четко подчеркнул, что правительство Шмыгаля пока не уйдет в отставку. По его словам, Кабмин еще не доработал свою каденцию.

Однако Подоляк добавил, что некоторые позиции в правительстве нуждаются в усилении. Например, советник отметил, что сейчас есть очень "разорванная отраслевая история" относительно Министерства энергетики. В частности, нет министра.

Обратите внимание! Верховная Рада дважды провалила голосование за назначение Юрия Витренко министром энергетики. После первого голосования, в декабре 2020 года Кабмин назначил Витренко исполняющим обязанности министра.

Что известно о вероятной отставке правительства Шмыгаля