Супруга президента Украины Елена Зеленская заявила, что ее муж не обсуждал с ней свой второй срок. Она убеждена, что это снова может стать для нее сюрпризом.

Сейчас Елена Зеленская не хочет настраивать себя на это. Такое мнение она озвучила в интервью изданию "Новое время".

К слову В Офисе Президента предположили, что Зеленский может пойти на второй срок

"Чтобы мы сели с ним дома и поговорили на тему "как ты думаешь, идти ли мне на второй срок?" – такого разговора не было. И я не думаю, что будет, даже если он примет такое решение", – сказала первая леди .

По ее словам, если Зеленский решит баллотироваться снова, то значит, он будет чувствовать, что не завершил что-то начатое.

Справка. В начале своей президентской каденции Владимир Зеленский убеждал, что идет только на один срок.

"За эти полтора года я изменила свой взгляд на то, как это все работает. Сейчас я хотя бы понимаю, что это такое. И меня это не так пугает", – добавила она.

Что говорит сам Зеленский о своем втором сроке

20 мая Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции заявил, что подумает над вторым сроком президентства.

Он пояснил, что одной каденции ему вероятно будет недостаточно, чтобы выполнить все свои обещания.