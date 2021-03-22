На сайте парламента обнародовали текст законопроекта о местном референдуме. Документ представили для национального обсуждения.

Отмечается, что местный референдум является способом самостоятельного решения территориальной общиной вопросов местного значения. Избиратели будут принимать решения путем голосования.

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Предмет референдума

Предметом местного референдума может быть:

выражение недоверия местному совету и (или) сельскому, поселковому, городскому голове;

потеря силы нормативно-правовым актом органа местного самоуправления или отдельными его положениями;

утверждение устава территориальной общины или изменений к нему;

утверждение программы развития территориальной общины или изменений в нее;

другой вопрос местного значения, отнесено Конституцией и законами Украины к ведению территориальной общины, ее органов и должностных лиц.

На голосование не могут выносить вопросы, которые:

являются предметом всеукраинского референдума;

противоречат положениям Конституции и законов Украины;

направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности;

направлены на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды.

Не могут быть предметом и вопросы:

отнесенные Конституцией и законами к компетенции других органов публичной власти;

по реализации отдельных полномочий органов исполнительной власти, предоставленных органам местного самоуправления законом (делегированные полномочия).

Наконец не могут выносить на местный референдум вопросы местных бюджетов и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Кому можно голосовать

На местном референдуме право голоса имеют совершеннолетние граждане Украины, избирательный адрес которых отнесен к территории общины, где проводится референдум.

Не имеют права голосовать:

военнослужащие срочной службы;

украинцы, проживающие за рубежом;

недееспособные лица;

люди, которые находятся в местах лишения свободы.

Голосование на местном референдуме является тайным.

Контроль за волеизъявлением запрещается. Членам комиссий по местному референдуму, другим лицам запрещается совершать какие-либо действия или разглашать сведения, дающие возможность установить содержание голосования конкретного избирателя.

Назначение референдума

Местный референдум назначает территориальная комиссия по местному референдуму.

Местный референдум по инициативе общины провозглашает теркомиссия по местному референдуму по требованию не менее 10% от общего числа избирателей, избирательный адрес которых отнесен к территории соответствующей общины.

Решения, принятые на референдуме по инициативе общины, рассматривают соответствующие органы местного самоуправления в порядке, предусмотренном законом.

Инициирование, назначение (провозглашения) и проведения местного референдума в случае введения военного или чрезвычайного положения на всей территории Украины или на территории, где предполагается его проведения, а также в течение тридцати дней после отмены военного или чрезвычайного положения, запрещается,

– говорится в тексте закона.

Решение референдума по инициативе общины относительно выражения недоверия местному совету или сельскому, поселковому, городскому голове влечет досрочное прекращение полномочий соответствующего совета или должностного лица.

Кроме этого, решение референдума по инициативе общины о признании нормативно-правового акта органа местного самоуправления, отдельных его положений утратившими силу, влечет утрату в силу такого акта или отдельных его положений.

Вопросы местного референдума – это текст, которым излагается предложение, в форме вопросительного предложения, предлагает избирателю четкие ответы "да" или "нет".

На местный референдум может выноситься только один вопрос.

Расходы на референдум

Расходы на подготовку и проведение местного референдума, инициированного местным советом, осуществляются за счет местного бюджета и средств фондов субъектов процесса местного референдума.

Инициативная группа (в случае проведения референдума по инициативе общины), организация партии, общественная организация, зарегистрированные как сторонники или оппоненты вопроса местного референдума в соответствии с этим законом, для финансирования своей агитации могут образовать собственный фонд.

Центральная избирательная комиссия разрабатывает методику определения стоимости расходов на подготовку и проведение местного референдума. Учитывается количество зарегистрированных избирателей в соответствующей ОТГ и размер минимальной заработной платы.

Сельская, поселковая, городская территориальная комиссия по местному референдуму в соответствии с методикой определения стоимости расходов на подготовку и проведение местного референдума, определяет каждый год сумму таких расходов на следующий год и передает соответствующие финансовые показатели местному совету для включения в местный бюджет расходов на организацию и проведение местного референдума,

– добавили в документе.

Обратите внимание! В январе 2021 года Верховная Рада приняла закон "О народовластии через всеукраинский референдум".



Детали закона о референдуме / Инфографика 24 канала