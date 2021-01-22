Весь 2 этаж уже был в огне: появилось видео первых минут пожара в Харькове
В сети появилось видео первых минут пожара в харьковском доме престарелых "Золотой век", который произошел 21 января. В тот момент на место происшествия только прибыли пожарные.
Когда прибыли пожарные, весь 2 этаж дома был охвачен огнем и дымом. Видео опубликовали в телеграм-канале "Харьков 1854".
Важно Пожар в доме престарелых в Харькове: все, что известно – фото, видео
На нем видно, как спасатели отправились в здание. Отметили, что именно это видео показывали президенту Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову.
Кстати, глава государства 22 января прибыл на место трагедии.
Пожар в Харькове: что нужно знать
- Дом престарелых на улице Нижняя Гиевская загорелся 21 января. Там жили 33 человека.
- К сожалению, 15 человек погибли, еще 11 – пострадали. Сейчас в больнице находятся 5 пенсионеров.
- Лечение пострадавших и похороны погибших оплатит власть.
- Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с электрообогревателем.
- Дом работал незаконно, поэтому владельца дома, арендатора и его жену, а также администратора уже задержали.
- В правительстве создали Госкомиссию по расследованию причин трагедии.
- Зеленский объявил 23 января общенациональным трауром из-за пожара. В Харькове траур длится с 22 января.
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