Скоростной поезд "Интерсити" №732 сообщением Киев – Запорожье сошел с рельсов 29 марта. В сети появилось видео этого момента, снятое в самом поезде.

Речь о кадрах с регистраторов, расположенных в кабинах машиниста. Таких в "Интерсити" две – в головном и хвостовом вагонах.

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Авария поезда под Запорожьем: видео

"Интерсити", который ехал 29 марта с Киева в Запорожье, внезапно сошел с рельсов. Пресс-служба Укрзализныци сообщила, что на 18:18 30 марта уже все вагоны поезда подняли.

Тем временем в сети появилось видео момента аварии, снятое из кабин машинистов, расположенных в хвосте и голове поезда.

Авария "Интерсити": что случилось