Появилось видео момента аварии поезда "Интерсити" под Запорожьем
Скоростной поезд "Интерсити" №732 сообщением Киев – Запорожье сошел с рельсов 29 марта. В сети появилось видео этого момента, снятое в самом поезде.
Источник:телеграм "OneNews Украина"
Речь о кадрах с регистраторов, расположенных в кабинах машиниста. Таких в "Интерсити" две – в головном и хвостовом вагонах.
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Авария поезда под Запорожьем: видео
"Интерсити", который ехал 29 марта с Киева в Запорожье, внезапно сошел с рельсов. Пресс-служба Укрзализныци сообщила, что на 18:18 30 марта уже все вагоны поезда подняли.
Тем временем в сети появилось видео момента аварии, снятое из кабин машинистов, расположенных в хвосте и голове поезда.
Авария "Интерсити": что случилось
- 29 марта в 50 километрах от Запорожья сошли с рельсов 6 из 9 вагонов поезда №732 "Интерсити" сообщением Киев – Запорожье. Ехали этим поездом 88 пассажиров. К счастью, пострадавших из-за аварии нет.
- Укрзализныця создала комиссию, которая расследует инцидент. Озвучили предварительные причины: из-за повреждения рельсов машинисту пришлось применить экстренное торможение.
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