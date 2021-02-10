Самолет МАУ могли сбить умышленно: МИД Украины отреагировал на записи
Канадская разведка обнародовала секретную аудиозапись разговора, свидетельствующую о том, что сбитие самолета МАУ в Иране могло быть преднамеренным. В украинском МИД пообещали выяснить, что на самом деле произошло той ночью.
Источник:24 канал
Комментарий заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина обнародовала пресс-служба МИД. Он подчеркнул, что ведомство уже провело ряд телефонных разговоров относительно этих записей.
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Представители органов досудебного расследования и прокуратуры, которые контактируют с коллегами из Ирана, будут координировать исследования записей, чтобы установить, являются ли они подлинными.
У наших следователей и прокуроров есть достаточно знания и опыта работы с перехватами. Расследования сбития MH17 являются ярким этому примером,
– заверил дипломат.
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