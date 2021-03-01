Авария, которая произошла утром 1 марта с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского во Львовской области на трассе Киев-Чоп могла произойти на немалой скорости.

Журналисты проекта Bihus.info обнародовали фотографии с места аварии внедорожников Toyota и Jeep с участием одиозного нардепа.

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Также в сеть попало видео с поврежденными в ДТП автомобилями, которое зафиксировал регистратор одного из участников движения.

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Дубинский на месте ДТП / Фото Bihus.info

Внедорожник 2013 года выпуска, за рулем которого находился парламентарий, по предварительным данным, вылетел на встречную полосу, по которой поворачивал "американец".

Toyota ударила Jeep в левую боковую часть, отчего на машине пострадавших появилась немалая вмятина.

После столкновения обе машины отбросило на несколько метров.

По данным 24 канала, в результате аварии никто не пострадал.



Jeep после встречи с машиной Дубинского / Фото Bihus.info

По факту аварии полицейские открыли производство и будут выяснять все обстоятельства ДТП и виновных в нем.

Смотрите видео с места аварии с участием нардепа Дубинского:

Александр Дубинский был фактическим владельцем 17 элитных машин, большинство из которых записаны на его маму. Комментируя журналистам подобное состояние родственницы, он уверял, что "мама любит скорость". Недавно, после попадания в санкционный список США, нардеп выставил на продажу некоторые из машин своей коллекции.