Пропавшего туриста в Карпатах не нашли: поисковые работы прекратили
Киевский турист потерялся в Карпатах в ночь с 13 на 14 февраля. Поисковые работы продолжались почти месяц, но найти мужчину так и не удалось. Он считается пропавшим без вести.
Источник:Громадське
Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области Наталья Батыр. По ее словам, поиски прекратили 5 марта.
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Почему поиски прекратили
Батыр отметила, что поисковые работы продолжались почти месяц, однако безрезультатно. "Не выяснили ни где были следы лыжника, ни где он находится, ни тела, ни самого человека", – пояснила она.
Спикер подчеркнула, что решение о прекращении поисковых работ принимает руководство ГСЧС. В учреждении сообщили, что поиски возобновят, когда сойдет снег.
Поиски пропавшего киевлянина: видео
Что известно о туристе
- 14 февраля в Карпатах исчезли 2 туриста из Киева.
- Одного из них нашли с удовлетворительным состоянием здоровья.
- К поискам 40-летнего киевлянина привлекли авиацию.
- Также поисковые работы осуществляли 56 человек с помощью специальной техники.
Мужчину искали с помощью авиации: видео
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