Киевский турист потерялся в Карпатах в ночь с 13 на 14 февраля. Поисковые работы продолжались почти месяц, но найти мужчину так и не удалось. Он считается пропавшим без вести.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области Наталья Батыр. По ее словам, поиски прекратили 5 марта.

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Почему поиски прекратили

Батыр отметила, что поисковые работы продолжались почти месяц, однако безрезультатно. "Не выяснили ни где были следы лыжника, ни где он находится, ни тела, ни самого человека", – пояснила она.

Спикер подчеркнула, что решение о прекращении поисковых работ принимает руководство ГСЧС. В учреждении сообщили, что поиски возобновят, когда сойдет снег.

Поиски пропавшего киевлянина: видео

Что известно о туристе

14 февраля в Карпатах исчезли 2 туриста из Киева.

Одного из них нашли с удовлетворительным состоянием здоровья.

К поискам 40-летнего киевлянина привлекли авиацию.

Также поисковые работы осуществляли 56 человек с помощью специальной техники.

Мужчину искали с помощью авиации: видео

Поисковая группа в Карпатах: смотрите видео