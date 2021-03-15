Жители Николаева возмутились из-за мемориальной доски известному дирижеру Светлане Фоминых. Все потому, что на картинке женщина похожа на экс-президента США Дональда Трампа.

Жительница Николаева Людмила Щетинина обнародовала пост, в котором назвала доску ужасом и издевательством над памятью о деятеле искусств. Читайте также На Николаевщине все-таки снесли последний памятник Ленину По информации Новости N, мемориальную доску торжественно открыли 11 марта у главного корпуса колледжа культуры и искусств. Уважаемые николаевцы! Вот так почтили память выдающегося хорового дирижера Светланы Фоминых, лауреатки премии имени Шевченко,

– возмутилась Щетинина. Земляки поддержали женщину Так, пользователи под постом подтвердили, что Фоминых совсем не похожа на себя.

Украинский художник Иван Марчук написал, что "нужно перечествовать, потому что это "произведение" не является художественным... Еще на Трампа похоже".

Кроме того, изображение назвали карикатурным и даже уродливым.

Пользовательница сети Лариса Столярова отметила, что изображение не похоже на фото, которое взяли за основу. Кто такая Светлана Фоминых? Это

Родилась в России, но с 1970 года работала преподавателем Николаевского культучилища. С 1973 года руководила женским академическим хором училища культуры и ОНМЦ в Николаеве.

Фоминых трагически погибла 14 октября 2009 года. Она попала под колеса авто, когда шла на репетицию. Это хоровой дирижер . В 19993 году она стала лауреатом Шевченковской премии за концертные программы и распространение современной украинской хоровой музыки.Родилась в России, но с 1970 года работала преподавателем Николаевского культучилища. С 1973 года руководила женским академическим хором училища культуры и ОНМЦ в Николаеве.Фоминых трагически погибла 14 октября 2009 года. Она попала под колеса авто, когда шла на репетицию.

Светлана Фоминых / Фото knpu.gov.ua