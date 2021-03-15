В Николаеве возмутились мемориальной доской дирижеру из-за сходства с Трампом
Жители Николаева возмутились из-за мемориальной доски известному дирижеру Светлане Фоминых. Все потому, что на картинке женщина похожа на экс-президента США Дональда Трампа.
Источник:фейсбук Людмилы Щетининой
Жительница Николаева Людмила Щетинина обнародовала пост, в котором назвала доску ужасом и издевательством над памятью о деятеле искусств.
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По информации Новости N, мемориальную доску торжественно открыли 11 марта у главного корпуса колледжа культуры и искусств.
Уважаемые николаевцы! Вот так почтили память выдающегося хорового дирижера Светланы Фоминых, лауреатки премии имени Шевченко,
– возмутилась Щетинина.
Земляки поддержали женщину
- Так, пользователи под постом подтвердили, что Фоминых совсем не похожа на себя.
- Украинский художник Иван Марчук написал, что "нужно перечествовать, потому что это "произведение" не является художественным... Еще на Трампа похоже".
- Кроме того, изображение назвали карикатурным и даже уродливым.
- Пользовательница сети Лариса Столярова отметила, что изображение не похоже на фото, которое взяли за основу.
Кто такая Светлана Фоминых?Это хоровой дирижер. В 19993 году она стала лауреатом Шевченковской премии за концертные программы и распространение современной украинской хоровой музыки.
Родилась в России, но с 1970 года работала преподавателем Николаевского культучилища. С 1973 года руководила женским академическим хором училища культуры и ОНМЦ в Николаеве.
Фоминых трагически погибла 14 октября 2009 года. Она попала под колеса авто, когда шла на репетицию.
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