Похороны Кернеса: у кладбища запустили салют – видео
В Харькове возле кладбища, где хоронят мэра Харькова Геннадия Кернеса, кто-то запустил салют.
Салют на похоронах Кернеса
Салют запустили неподалеку от места, где проходили похороны, сообщает 24 канал.
К теме В Харькове продолжаются похороны Геннадия Кернеса: фото, видео
Звуки фейерверков раздавались на фоне голоса священника. Люди с цветами в руках оглядывались вокруг, ведь не могли понять, кто запустил салют.
Отметим, мэра Харькова утром отпели в Благовещенском соборе. Потом с ним прощались в оперном театре. Хоронят Кернеса на Почетной аллее кладбища №2 на улице Пушкинской.
Смерть Кернеса: что известно
- Кернес умер 17 декабря в берлинской клинике "Шарите" от осложнений коронавируса.
- На лечении в Германии политик находился с сентября 2020 года.
- В декабре его состояние значительно ухудшилось. У Кернеса отказали обе почки.
Салют возле кладбища, смотрите видео:
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter