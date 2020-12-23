В Харькове возле кладбища, где хоронят мэра Харькова Геннадия Кернеса, кто-то запустил салют.

Салют на похоронах Кернеса

Салют запустили неподалеку от места, где проходили похороны, сообщает 24 канал.

К теме В Харькове продолжаются похороны Геннадия Кернеса: фото, видео

Звуки фейерверков раздавались на фоне голоса священника. Люди с цветами в руках оглядывались вокруг, ведь не могли понять, кто запустил салют.

Отметим, мэра Харькова утром отпели в Благовещенском соборе. Потом с ним прощались в оперном театре. Хоронят Кернеса на Почетной аллее кладбища №2 на улице Пушкинской.

Смерть Кернеса: что известно

Кернес умер 17 декабря в берлинской клинике "Шарите" от осложнений коронавируса.

На лечении в Германии политик находился с сентября 2020 года.

В декабре его состояние значительно ухудшилось. У Кернеса отказали обе почки.

Салют возле кладбища, смотрите видео: