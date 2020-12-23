В церемонии прощания с Геннадием Кернесом 23 декабря должны были участвовать военные Харьковского гарнизона. Однако впоследствии приказ об их привлечении отменили.

Дело в том, что в официальной церемонии должны участвовать военные, если на ней будут находиться первые лица государства. Однако их участие в церемонии не подтвердилось. Об этом сообщили в Харьковском национальном университете имени Ивана Кожедуба.

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Ранее планировалось, что к церемонии прощания привлекут примерно 50 военнослужащих.

Позже, когда стало известно, что указанные лица на погребения городского главы не прибудут, приказ начальника Харьковского гарнизона об участии военнослужащих в церемонии отменили,

– заявили в сообщении.

Известно, что Геннадия Кернеса похоронят 23 декабря на центральной аллее городского кладбища № 2.

Что известно о смерти Кернеса

61-летний Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в берлинской клинике "Шарите", куда был госпитализирован 16 сентября с коронавирусом.

Из-за отказа почек он находился на диализе – искусственном выведении продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма.

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Отметим, что по итогам местных выборов 25 октября Кернес набрал 60,34% голосов избирателей и был объявлен мэром Харькова без принесения присяги. Он занимал кресло городского головы с 2010 года. Теперь обязанности мэра будет временно исполнять секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.