В Харькове 23 декабря идут похороны городского головы Геннадия Кернеса. Церемония началась с отпевания мэра Харькова в Благовещенском соборе.

В Харькове начали прощаться с Кернесом

Отпевание началось примерно в 7:00 утра. Трансляцию траурного мероприятия транслировали на ютубе, сообщает 24 канал.

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Как Харьков прощается с Геннадием Кернесом: смотрите видео

Проститься с Кернесом пришли его родные, коллеги и жители Харькова. Правда, по данным издания Newsroom, попасть внутрь могло только близкое окружение мэра Харькова. В то же время церемонию транслировали на большом экране.

Отпевание Геннадия Кернеса в Благовещенском соборе Харькова: смотрите видео

После гроб с чиновником вынесли из собора, и траурная процессия двинулась к оперному театру. Там будет продолжение прощания с харьковским городским главой. Ранее в городе изменили маршруты общественного транспорта, чтобы никто не мешал шествию.

Прощание с Кернесом: траурная процессия направилась в Оперный театр: смотрите видео

Прощание в оперном театре

Корреспондент Анна Черненко отметила, что на церемонию, которая продлится примерно 4 часа, пришли харьковчане всех возрастов. Также на чествовании памяти Кернеса были Вадим Новинский, Михаил и Дмитрий Добкин, Евгений Мураев. Также прибыл близкий друг Кернеса – бизнесмен Павел Фукс.

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Посетить похороны должны и экснардеп Виталий Хомутынник, мэр Киева Виталий Кличко, депутаты из Одессы Дмитрий Танцюра и Олег Этнарович. При этом никого из руководства государства не будет – ни президента Владимира Зеленского, ни премьера Дениса Шмигаля, ни спикера Рады Дмитрия Разумкова.

По той причине, что не будет первых лиц государства, отменили участие военнослужащих в церемонии. Ранее планировали привлечь примерно 50 человек.

Церемония прощания с Геннадием Кернесом в Харьковском оперном театре: видео

Заметим, захоронение Кернеса состоится после 13:00 на Почетной аллее кладбища №2 на улице Пушкинской.

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Что известно о смерти Кернеса

В сентябре 2020 года у Кернеса обнаружили коронавирус. Из-за этого политика перевезли на лечение в немецкую клинику "Шарите".

Длительное время информации о состоянии здоровья мэра Харькова не было. СМИ даже предполагали, что Кернес уже умер.

11 декабря стало известно, что чиновнику стало значительно хуже. Из-за отказа 2 почек его перевели на полный диализ.

Уже 17 декабря Кернес умер в "Шарите".

Борт с телом мэра прибыл в Харьков вечером 22 декабря.

Как происходит церемония в Харькове: смотрите видео 24 канала