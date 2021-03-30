На Ровенщине и Прикарпатье попрощались с погибшими под Шумами бойцами: фото
В Калуше, что на Прикарпатье, провели в последней путь военного Сергея Барнича. С его собратом Максимом Абрамовичем попрощались в селе Дубровицы в Ровенской области. Бойцы погибли в результате вражеского обстрела под Шумами.
Источник:Общественное
Почтить память военнослужащих, которые отдали свою жизнь за Украину, пришли сотни людей. В общинах объявили траур.
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Прощание с Сергеем Барничем
Погибшего сапера 10-й горно-штурмовой бригады провели в последний путь в его родном городе Калуш. Похоронную церемонию провели во дворце культуры "Минерал".
Проститься с военным пришли родные, собратья, земляки. Генерал-майор ВСУ Сергей Шаптала вручил родителям погибшего грамоту почета и скорби.
На Прикарпатье хоронят Сергея Барнича / Фото Общественного
Что известно о герое
- 47-летний украинский защитник.
- Был награжден грамотой Калужского городского головы и медалью "За достоинство и патриотизм".
Прощание с Максимом Абрамовичем
Военного 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Максима Абрамовича провели в последний путь 30 марта в Дубровицкой общине на Ровенщине.
Прощание с украинским защитником началось возле его дома на улице Молодежной. Впоследствии панихиду отправят в Свято-Николаевской церкви.
На Ровенщине хоронят Максима Абрамовича / Фото Общественного
Что известно о герое
- 26-летний старший сержант.
- С 2017 года по 2020 год служил в ВСУ по контракту, принимал участие в боевых действиях в зоне АТО.
- В декабря 2020 года вернулся в свою часть, подписав новый контракт.
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