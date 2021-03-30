В Калуше, что на Прикарпатье, провели в последней путь военного Сергея Барнича. С его собратом Максимом Абрамовичем попрощались в селе Дубровицы в Ровенской области. Бойцы погибли в результате вражеского обстрела под Шумами.

Почтить память военнослужащих, которые отдали свою жизнь за Украину, пришли сотни людей. В общинах объявили траур. Читайте также В Раде минутой молчания почтили погибших под Шумами военных: видео Прощание с Сергеем Барничем Погибшего сапера 10-й горно-штурмовой бригады провели в последний путь в его родном городе Калуш. Похоронную церемонию провели во дворце культуры "Минерал". Проститься с военным пришли родные, собратья, земляки. Генерал-майор ВСУ Сергей Шаптала вручил родителям погибшего грамоту почета и скорби. На Прикарпатье хоронят Сергея Барнича / Фото Общественного Что известно о герое 47-летний украинский защитник.

Был награжден грамотой Калужского городского головы и медалью "За достоинство и патриотизм". Прощание с Максимом Абрамовичем Военного 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Максима Абрамовича провели в последний путь 30 марта в Дубровицкой общине на Ровенщине. Прощание с украинским защитником началось возле его дома на улице Молодежной. Впоследствии панихиду отправят в Свято-Николаевской церкви. На Ровенщине хоронят Максима Абрамовича / Фото Общественного Что известно о герое 26-летний старший сержант. С 2017 года по 2020 год служил в ВСУ по контракту, принимал участие в боевых действиях в зоне АТО. В декабря 2020 года вернулся в свою часть, подписав новый контракт. Обратите внимание! Рада утвердила заявление по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта. В нем нардепы требуют, чтобы Россия немедленно прекратила боевые действия на Донбассе.