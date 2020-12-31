Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не видит индикаторов для получения Грузией раньше Украины плана действий по членству в НАТО, но если она опередит, это лишь укрепит украинские позиции. В то же время он считает, что поход в НАТО не следует превращать в социалистическое соревнование.

Министр подчеркнул, что ни у кого пока нет сомнений о том, что Украина и Грузия являются особыми партнерами, максимально приближенными к Альянсу. Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в интервью ТСН.

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Считаю, что измены не будет в любом случае. Если Грузия первой получит ПДЧ, это лишь укрепит наши позиции, потому что покажет, что и для Украины ПДЧ становится абсолютно безальтернативным. Если получим одновременно – тоже замечательно. Но не надо превращать поход в НАТО в социалистическое соревнование: две бригады, кто первый добудет первую тонну угля из шахты и вынесет ее на поверхность. Есть нормальный политический процесс,

– заметил глава МИД.

По словам Кулебы, прежде всего его интересует конечная цель – Украина как государство-член Североатлантического альянса.

О вето Венгрии

Как рассказал глава украинского МИД, в альянсе есть уже "откровенная усталость" от блокирования Венгрией заседаний Комиссии Украина – НАТО.

Но Венгрия использует то право, которое у нее есть как у государства-члена Альянса. Это внутреннее дело НАТО. Но от секретариата НАТО и ключевых союзников мы видим серьезную поддержку Украины,

– сказал Кулеба.

Он также добавил, что Будапешт не блокирует взаимодействие Украины с НАТО как таковое и напомнил: решение о предоставлении Украине статуса партнера с расширенными возможностями в НАТО принималось консенсусом.

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"И именно благодаря тому, что в тот момент мы находились на подъеме наших украинско-венгерских отношений, и я очень доволен, что мы с Петером Сийярто смогли тогда достичь этого результата, Венгрия не сказала "нет", – добавил он.