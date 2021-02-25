Нынешнего депутата от "Слуги народа" и бывшего топ-менеджера "Укргаздобыча" Олега Семинского в 2012 году похитили. Спустя почти 10 лет СБУ заявила, что раскрыла это дело.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, к резонансному преступлению причастен экс-партнер похищенного. Более того, заказчик на момент преступления был министром транспорта и связи.

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Похищение Семинского: что известно

О том, что речь идет о похищении Семинского, стало известно из его фейсбук-страницы. Он написал: действительно был жертвой.

Сообщаю, что 3 февраля 2012 года на меня действительно было совершено хорошо организованное нападение преступной группы в количестве 12 человек с применением огнестрельного оружия и насилия. Три года и четыре месяца меня держали в плену в сверхжестких условиях,

– написал Семинский.

В СБУ по понятным причинам не раскрыли имени заказчика преступления, однако его раскрыл сам Семинский. Он отметил: к преступлению причастен Николай Рудьковский.

Правоохранители сообщают: к совершению преступления исполнитель привлек представителей "криминального мира".

Семинского похитили и незаконно лишили свободы более чем на 3 года. Мужчину систематически пытали и требовали выплатить заказчику преступления несуществующий долг в 200 миллионов долларов США.

По делу сообщили о подозрении 5 лицам по статьям о пытках, похищении и вымогательстве.

Отметим. Олег Семинский стал народным депутатом в 2019 году. Его избрали по мажоритарному округу № 205 в Черниговской области. Он баллотировался от партии "Слуга народа" и сейчас принадлежит к соответствующей фракции в парламенте.

Что известно о Николае Рудьковском?