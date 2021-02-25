СБУ раскрыла похищение нардепа Семинского: при чем здесь экс-министр Рудьковский
Нынешнего депутата от "Слуги народа" и бывшего топ-менеджера "Укргаздобыча" Олега Семинского в 2012 году похитили. Спустя почти 10 лет СБУ заявила, что раскрыла это дело.
Источник:24 канал
Как сообщили в пресс-службе СБУ, к резонансному преступлению причастен экс-партнер похищенного. Более того, заказчик на момент преступления был министром транспорта и связи.
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Похищение Семинского: что известно
- О том, что речь идет о похищении Семинского, стало известно из его фейсбук-страницы. Он написал: действительно был жертвой.
Сообщаю, что 3 февраля 2012 года на меня действительно было совершено хорошо организованное нападение преступной группы в количестве 12 человек с применением огнестрельного оружия и насилия. Три года и четыре месяца меня держали в плену в сверхжестких условиях,
– написал Семинский.
- В СБУ по понятным причинам не раскрыли имени заказчика преступления, однако его раскрыл сам Семинский. Он отметил: к преступлению причастен Николай Рудьковский.
- Правоохранители сообщают: к совершению преступления исполнитель привлек представителей "криминального мира".
- Семинского похитили и незаконно лишили свободы более чем на 3 года. Мужчину систематически пытали и требовали выплатить заказчику преступления несуществующий долг в 200 миллионов долларов США.
- По делу сообщили о подозрении 5 лицам по статьям о пытках, похищении и вымогательстве.
Что известно о Николае Рудьковском?
- Николай Рудьковский – народный депутат Украины 4, 5 и 7 созывов от "Социалистической партии" и "Партии регионов".
- В 2006 – 2007 годах министр транспорта и связи во втором правительстве Виктора Януковича.
- В 2007 году в Украине Рудьковского обвиняли в злоупотреблении властью и растрате государственного имущества. В частности, говорилось о зарубежных поездках за государственный счет.
- После прихода к власти банды Януковича, все обвинения были сняты.
- Однако дело против него открыли в России. Обвинили Рудьковского в причастности к нападению на российское посольство в Киеве в июне 2014 года. Его задержали в сентябре 2018, а в декабре 2019 приговорили к двум годам заключения.
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