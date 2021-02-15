Похищение Луценко и Вербицкого: будут судить еще двух фигурантов
Офис Генерального прокурора направил обвинительный акт двум участникам похищения майдановцев Юрия Вербицкого и Игоря Луценко. Вербицкий стал одним из первых Героев Небесной Сотни.
Источник:Офіс Генерального Прокурора
Подозреваемые сейчас находятся под стражей. Досудебное расследование осуществляли в отсутствие этих фигурантов, поскольку они скрывались от следствия.
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Двум лицам инкриминируют:
- создание преступной организации,
- умышленное убийство,
- пытка,
- незаконное лишение свободы или похищение человека,
- незаконное препятствование проведению собраний, митингов.
Следствие установило: по предварительному сговору 21 января 2014 года они похитили из Александровской больницы участников акций протеста Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Далее пытали их и убили Юрия Вербицкого.
Похищение Юрия Вербицкого и Игоря Луценко
- Во время Майдана группа "титушек" похитила из больницы активных участников Революции Достоинства Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Их пытали и допрашивали.
- 22 января 2014 года в лесу под Киевом Юрия Вербицкого нашли мертвым. На его теле были следы пыток.
- Луценко повезло выжить: вечером после похищения он снова находился в больнице как пациент: у него было сотрясение мозга, выбитый зуб и подбит глаз.
- Пострадавший Луценко и брат погибшего Вербицкого обращались в ЕСПЧ в 2014 – 2015 годах.
- В конце концов Европейский суд за несколько лет рассмотрел представление. Это впервые международная инстанция признала, что именно государство Украина нарушило права брата Юрия Вербицкого, погибшего в результате пыток.
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