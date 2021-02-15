Офис Генерального прокурора направил обвинительный акт двум участникам похищения майдановцев Юрия Вербицкого и Игоря Луценко. Вербицкий стал одним из первых Героев Небесной Сотни.

Подозреваемые сейчас находятся под стражей. Досудебное расследование осуществляли в отсутствие этих фигурантов, поскольку они скрывались от следствия.

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Двум лицам инкриминируют:

создание преступной организации,

умышленное убийство,

пытка,

незаконное лишение свободы или похищение человека,

незаконное препятствование проведению собраний, митингов.

Следствие установило: по предварительному сговору 21 января 2014 года они похитили из Александровской больницы участников акций протеста Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Далее пытали их и убили Юрия Вербицкого.

Отметим. В деле похищения Луценко и Вербицкого к уголовной ответственности привлекли всего 15 человек. В отношении 4 лиц дела рассматриваются судами, остальные объявлены в розыск.

Похищение Юрия Вербицкого и Игоря Луценко