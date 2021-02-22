В Черкасской области мужчина погрыз капельницу в карете скорой помощи. Потом напал на медиков, которые пытались ему помочь.

Представитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета Ирина Назарок рассказала, что 21 февраля в село Староселье вызвали скорую помощь.

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Пациент напал на медиков

На месте медики осмотрели 40-летнего мужчину, который находился без сознания. Далее приняли решение госпитализировать его.

В автомобиле скорой, когда фельдшер ставила капельницу, мужчина пришел в себя. Он перегрыз капельницу и выпрыгнул из машины.

Пациент начал колотить по автомобилю, оскорблять врачей и пытался ударить фельдшера. За женщину вступился водитель, после чего агрессивный мужчина набросился на него с кулаками.

Медики вызвали на место инцидента полицию и написали заявление на мужчину.

Важно! Министерство здравоохранения Украины разработало законопроект об усилении ответственности за нападение на медицинских работников. Изменения в законодательство внесли в парламент в конце 2020 года.

Инцидент произошел в селе Староселье на Черкасщине: смотрите карту