Погрыз капельницу: на Черкасщине мужчина напал на медиков с кулаками
В Черкасской области мужчина погрыз капельницу в карете скорой помощи. Потом напал на медиков, которые пытались ему помочь.
Источник:"Суспільне"
Представитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета Ирина Назарок рассказала, что 21 февраля в село Староселье вызвали скорую помощь.
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Пациент напал на медиков
На месте медики осмотрели 40-летнего мужчину, который находился без сознания. Далее приняли решение госпитализировать его.
В автомобиле скорой, когда фельдшер ставила капельницу, мужчина пришел в себя. Он перегрыз капельницу и выпрыгнул из машины.
Пациент начал колотить по автомобилю, оскорблять врачей и пытался ударить фельдшера. За женщину вступился водитель, после чего агрессивный мужчина набросился на него с кулаками.
Медики вызвали на место инцидента полицию и написали заявление на мужчину.
Инцидент произошел в селе Староселье на Черкасщине: смотрите карту
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