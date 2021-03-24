Правоохранители вручили подозрения еще двум участникам акции под Офисом президента, которая состоялась 20 марта. Суд по делу одного из активистов запланирован на 24 марта.

Как отметили сторонники Сергея Стерненко, ребят обвиняют по статье 296 о хулиганстве. Подозрения им вручили сегодня, 24 марта.

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Кому объявили о подозрении:

Евгению Строканю.

Давиду Гаджимурадову.

За Евгением следили. Правоохранители его выждали во дворе дома друга. И тогда вручили уведомление о подозрении. Сегодня (24 марта – 24 канал) у него суд в 17:30 в Печерском суде,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Активистов обвиняют по четвертой части статьи 296 хулиганство. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Сам Евгений Строкань опубликовал в фейсбуке видео, как правоохранители вручают ему подозрение. Произошло это, по его словам, прямо посреди улицы.

Шел домой после встречи с Владом Сородом, отправил его на такси домой. И вот буквально минуту перед тем, как меня поймали полицейские для того, чтобы вручить подозрение. Это все показывает, насколько нынешняя власть пытается всех переловить,

– рассказал Строкань в комментарии "Суспільному".

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