Еще двум участникам акции под ОП вручили подозрения: в чем их обвиняют
Правоохранители вручили подозрения еще двум участникам акции под Офисом президента, которая состоялась 20 марта. Суд по делу одного из активистов запланирован на 24 марта.
Источник:телеграм-канал "Самозахист"
Как отметили сторонники Сергея Стерненко, ребят обвиняют по статье 296 о хулиганстве. Подозрения им вручили сегодня, 24 марта.
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Кому объявили о подозрении:
- Евгению Строканю.
- Давиду Гаджимурадову.
За Евгением следили. Правоохранители его выждали во дворе дома друга. И тогда вручили уведомление о подозрении. Сегодня (24 марта – 24 канал) у него суд в 17:30 в Печерском суде,
– говорится в сообщении.
Сам Евгений Строкань опубликовал в фейсбуке видео, как правоохранители вручают ему подозрение. Произошло это, по его словам, прямо посреди улицы.
Шел домой после встречи с Владом Сородом, отправил его на такси домой. И вот буквально минуту перед тем, как меня поймали полицейские для того, чтобы вручить подозрение. Это все показывает, насколько нынешняя власть пытается всех переловить,
– рассказал Строкань в комментарии "Суспільному".
Евгению Строканю вручают подозрение: смотрите видео
Протесты в поддержку Сергея Стерненко: главное
- 20 марта на Банковой состоялся протест в поддержку активиста Сергея Стерненко. Митингующие облили краской и забросали файерами здание Офиса президента.
- По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, некоторые митингующие хотели "спровоцировать дикое насилие или агрессию от полиции".
- На протестах под Офисом президента силовики задержали ветерана АТО и основателя издательства "Дом Химер". Ему уже предъявили обвинение.
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