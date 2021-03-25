Погром Банковой во время акции в поддержку задержанного активиста Сергея Стерненко, 20 марта, вызвал волну обсуждения. Сейчас стоит вопрос – это вынужденный радикализм или все же сознательный вандализм.

Так какими должны быть подобные протесты, чтобы был результат, и как действовать, чтобы не дать власти поводов их запретить?

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Прошлое и будущее украинских протестов обсудят Артем Овдиенко и Дария Кудимова в программе "6/9". Гость студии – волонтер и общественный активист Виталий Дейнега, который несмотря на свою активную позицию, нашел в себе силы не пойти во власть.

Не пропустите прямую трансляцию эфира на ютуб-канале 24 канала в 19:50. В чате вы можете оставлять вопросы Виталию Дейнеге, которые ведущие обязательно озвучат в эфире.

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