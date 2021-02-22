У Черкаській області чоловік погриз крапельницю в кареті швидкої допомоги. А тоді напав на медиків, які намагалися йому допомогти.

Речниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради Ірина Назарок розповіла, що 21 лютого у село Старосілля викликали швидку медичну допомогу.

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Пацієнт напав на медиків

На місці медики оглянули 40-річного чоловіка, який перебував без свідомості. Далі прийняли рішення госпіталізувати його.

В автомобілі швидкої, коли фельдшерка ставила крапельницю, чоловік прийшов до тями. Він перегриз крапельницю і вистрибнув з машини.

Пацієнт почав товкти по автомобілю, ображати лікарів і намагався вдарити фельдшерку. За жінку вступився водій, після чого агресивний чоловік накинувся на нього з кулаками.

Медики викликали на місце інциденту поліцію та написали заяву на чоловіка.

Важливо! Міністерство охорони здоров'я України розробило законопроєкт про посилення відповідальності за напад на медичних працівників. Зміни до законодавства внесли до парламенту наприкінці 2020 року.

Інцидент трапився у селі Старосілля, що на Черкащині: дивіться карту