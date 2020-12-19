Очередная провальная попытка контрабанды наркотиков: где кокаин прятали на этот раз –фото, видео
Пограничники задержали в порту "Южный" партию наркотиков весом 54 килограмма. Контрабанду в контейнере с грузом фруктов пытались доставить в одну из стран Евросоюза.
В рамках программы по контролю за контейнерными перевозками пограничники совместно с другими правоохранительными органами обнаружили очередную партию кокаина. Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы.
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Детали попытки контрабанды
- Наркотики в контейнере с грузом фруктов прибыли в порт "Южный" из Эквадора.
- Правоохранители заранее узнали, что конечным пунктом доставки "элитного наркотика" должна была быть одна из стран ЕС.
- Пограничники осуществили оперативное сопровождение контейнера и остановили контрабандный груз наркотиков с территории Украины в международном пункте пропуска "Староказачье".
Что обнаружили работники ГПСУ
- Контрабандный кокаин весил 54 килограмма.
- Наркотик был расфасован в 46 брикетах и спрятан в вентиляционных люках контейнера.
- Приблизительная стоимость изъятого кокаина на черном рынке достигает 12 миллионов долларов.
По факту правоохранители начали уголовное производство.
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В порту "Южный" задержали партию наркотиков / Фото Госпогранслужбы
Весил кокаин 54 килограмма / Фото Госпогранслужбы
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