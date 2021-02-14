Тарас Козак, депутат ОПЗЖ и владелец закрытых каналов, не может быть в ОАЭ. По информации Госпогранслужбы, политик в этот месяц не выезжал из Украины.

Сергей Дейнеко, председатель Государственной пограничной службы, заявил, что народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак не может находиться сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах, поскольку в последнее время не пересекал границу.

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Пограничники уверяют, что депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" вернулся в Украину в конце января в один из столичных аэропортов, и в настоящее время находится на территории государства.

Но самолет, которым в последнее время пользовался политик – "Gulfstream G450" с бортовым номером Т7 BRG, сейчас находится за пределами Украины. Информацию подтвердил руководитель пограничного ведомства Сергей Дейнеко. Однако на борту ни Козака, ни его соратников быть не может: в феврале ни один из них не выезжал из страны.

Им (самолетом – 24 канал), конечно, могут выполняться коммерческие рейсы по миру. По имеющейся информации, 12 февраля этот борт был арендован двумя гражданами Беларуси, которые прибыли в Объединенные Арабские Эмираты для организации двух музыкальных концертов, анонсированных на март этого года,

– добавил Дейнеко.

14 и 15 февраля в ОАЭ с первым официальным визитом находится глава государства Владимир Зеленский.

Санкции против Козака

Совет нацбезопасности и обороны 2 февраля 2021 года ввел санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака. Президент Зеленский подписал соответствующее решение, которым ввел санкции на 5 лет.

Согласно закону, под санкции могут попасть иностранные юридические или физические лица, а также "другие субъекты, которые создают реальные и / или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины".

Ограничения касались активов депутата, каналов NewsOne, ZIK и 112 и самолетов, которыми он, Медведчук и их соратники летали в Россию.



Санкции СНБО против Тараса Козака / Инфографика 24 канала